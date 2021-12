Bild: dpa

„Es ist uns beiden nicht leicht gefallen“

Richard „Mörtel“ Lugner und seine um 50 Jahre jüngere Verlobte gehen getrennte Wege. Simone und er hätten viele glückliche Momente erlebt, aber sie hätten erkannt, dass sie zu unterschiedliche Charaktere seien, gab der 89-jährige Unternehmer am Montag bekannt. Lugner hatte Simone (rechts auf dem Foto) im Oktober bei seiner Geburtstagsfeier einen Ring an den Finger gesteckt. „Es ist uns beiden nicht leicht gefallen“, sagte Lugner zu seiner Trennung. Er hat fünf Ehen und mehrere Beziehungen zu deutlich jüngeren Frauen hinter sich. Auch auf dem Gesellschaftsparkett läuft es wegen der Corona-Pandemie für Lugner derzeit nicht rund: Der Wiener Opernball, den er jedes Jahr medienwirksam mit einem Star an seiner Seite besucht, fällt im Februar abermals aus. (dpa)