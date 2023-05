Aktualisiert am

Auch Al Pacino wird im späten Leben wieder Vater. Wie sein Schauspielkollege Robert De Niro, der vor wenigen Wochen als Neunundsiebzigjähriger mit seiner Lebensgefährtin Tiffany Chen das siebte Kind bekam, wechselt der 83 Jahre alte Oscar-Preisträger bald wieder Windeln. Laut dem Klatschportal TMZ erwartet Pacinos Freundin Noor Alfallah, 29 Jahre alt, Nachwuchs.

Das erste gemeinsame Kind des Paares soll in wenigen Wochen zur Welt kommen. Der Schauspieler, bekannt aus Hollywood-Klassikern wie „Der Pate“ und „Scarface“, hat schon drei Kinder aus früheren Beziehungen. Die Schauspiellehrerin Jan Tarrant brachte vor 33 Jahren Pacinos Tochter Julie Marie zur Welt.

Vor 22 Jahren bekam der New Yorker mit der „True Lies“-Darstellerin Beverly D’Angelo die Zwillinge Olivia und Anton. In einem Interview mit „The New Yorker“ sagte Pacino, engen Kontakt zu seinen Kindern zu halten. Zu einer Ehe konnte er sich dagegen nie durchringen.

Al Pacino gilt als einer der einflussreichsten und bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen und Awards ausgezeichnet, unter anderem einem Oscar, zwei Emmys und vier Golden Globe Awards.