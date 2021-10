Bild: AFP

Viele Fans wandten sich von der Sängerin ab

Adeles neue schlanke Figur stößt nicht nur auf Lob. Sie brachte der britischen Grammy-Preisträgerin in sozialen Medien auch viele Verrisse ein. „Andere Frauen haben die brutalsten Konversationen über meinen Körper geführt. Das war verdammt enttäuschend“, sagte Adele jetzt in einem Interview mit Vogue. Die Sängerin („Hello“) hatte in den vergangenen zwei Jahren mehr als 40 Kilogramm verloren. Wie sie der Zeitschrift sagte, fing sie damals mit Zirkeltraining und Gewichtheben an, um ihre Angstzustände in den Griff zu bekommen. Als im Mai 2020 die ersten Fotos der schlankeren Adele erschienen, wandten sich viele Fans von ihr ab. „Vor der Gewichtsabnahme sah ich aus, wie viele andere Frauen. Ich bin aber immer noch derselbe Mensch“, erklärte sie die Enttäuschung. Inzwischen sei sie „süchtig“ nach Sport und trainiere jeden Tag mindestens ein Mal. Adele, die vor 33 Jahren in London zur Welt kam, ist seit Donnerstag auf dem Cover der amerikanischen und britischen Vogue zu sehen. Für den 15. Oktober kündigte die Sängerin den Titel „Easy On Me“ an. (ceh.)