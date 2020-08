© instagram.com/adele / Screenshot F.A.Z.

Was für eine Mähne!

Die Sängerin Adele („Hello“) hat ihre Fans mit einem ungewohnten Look überrascht. Auf Instagram postete sie ein Foto, das sie ungeschminkt und zur Abwechslung mit lockigen Haaren zeigt. Vor allem aber zeigt das Foto deutlich, wie viel die 32-Jährige in den vergangenen Monaten abgenommen hat. 45 Kilogramm soll Adele seit der Trennung von ihrem Mann Simon Konecki im März 2019 durch Sport und strikte Ernährung verloren haben, berichten Boulevard-Medien.Eigentlich wollte Adele, die mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der 21. Jahrhunderts ist, mit ihrem Post auf den neuen Film von Beyoncé aufmerksam machen. „Black is King“ ist am Freitag auf der Streamingplattform von Disney angelaufen. Adele schrieb dazu an Beyoncé gerichtet: „Danke, dass du uns mit deiner Kunst das Gefühl gibst, geliebt zu werden.“ (jant.)