Bild: dpa

„Die Hälfte meines Teams hat sich mit Corona infiziert“

Die „Weekends With Adele“ fallen vorerst aus. Die britische Sängerin hat am Donnerstag knapp 24 Stunden vor der Premiere ihr Dauerengagement in Las Vegas abgesagt. „Es tut mir so leid, aber die Show ist einfach nicht fertig geworden. Die Hälfte meines Teams hat sich mit Corona infiziert“, ließ Adele die Fans unter Tränen per Instagram-Video wissen. Neben der Pandemie nannte sie „Lieferengpässe“ als Grund für die Absage. Die Grammy-Preisträgerin („Easy On Me“) hatte im Herbst angekündigt, von Ende Januar bis Ende April jedes Wochenende im Colosseum des Hotels Ceasars Palace aufzutreten. Die insgesamt 100.000 Tickets waren damals innerhalb weniger Stunden vergriffen. Viele Anhänger, die zum Teil fünfstellige Summen für ein Ticket gezahlt hatten und schon auf dem Weg nach Las Vegas waren, machten sich derweil in sozialen Medien Luft. „Ich bin enttäuscht, dass Adele mit der Absage bis zur letzten Minute gewartet hat“, twitterte ein Fan aus dem Flieger. Die Sängerin, die für jeden Auftritt während ihres Dauerengagements „Weekends With Adele“ bis zu zwei Millionen Dollar verdienen sollte, versprach, die Konzerte nachzuholen. (ceh.)