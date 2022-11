Neues von den Promis : Aaron Carter kämpfte bis zum Schluss gegen die Sucht

Aktualisiert am

Der frühere Kinderstar ließ sich offenbar ambulant in Los Angeles behandeln. Die Nächte habe er aber nicht in der Entzugsklinik verbringen wollen.

Aaron Carter war am Samstag leblos in der Badewanne seines Hauses in Lancaster bei Los Angeles gefunden worden. Bild: EPA

Der verstorbene Sänger Aaron Carter soll in den letzten Wochen seines Lebens ein weiteres Mal versucht haben, die Drogensucht zu überwinden. Wie amerikanische Medien meldeten, ließ sich der Vierunddreißigjährige ambulant in Los Angeles behandeln. Die Bitte von Freunden, auch die Nächte in der Entzugsklinik zu verbringen, habe Carter aber abgelehnt.

Der frühere Kinderstar war am Samstag leblos in der Badewanne seines Hauses in Lancaster bei Los Angeles gefunden worden. Sein Bruder Nick Carter, ein Sänger der Backstreet Boys, machte bei Instagram wenige Stunden später Sucht und psychische Störungen für den Tod verantwortlich.

Die Beziehung der Brüder war vor einigen Jahren zerbrochen, als Aaron Carter, ein Waffensammler, im Rausch Drohungen gegen seine Geschwister und deren Familien aussprach. Nach ersten Auftritten im Vorprogramm der Backstreet Boys war der Sänger in den Neunzigerjahren mit Titeln wie „Aaron’s Party“ und „That’s How I Beat Shaq“ berühmt geworden.

In den vergangenen Jahren fiel Carter aber meist mit Drogenbeichten, Auftritten als Pornodarsteller und einer turbulenten Romanze mit Melanie Martin auf. Vor zehn Monaten brachte das Model den gemeinsamen Sohn Prince zur Welt, der inzwischen bei den Großeltern lebt.