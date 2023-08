In den schwer getroffenen Hochwassergebieten Sloweniens und im ­Süden Österreichs hat sich die Lage zum Wochenanfang entspannt. Dennoch wurden die Risiken wegen teils hoher Pegelstände der Flüsse, aufgeweichter Dämme, abgehender Muren und rutschender Hänge weiter als hoch eingeschätzt. Die höchste Alarmstufe galt am Montag nur noch entlang der Mur im Osten Sloweniens.

Das Land hatte nach den Regenfällen am Wochenende zu zwei Dritteln unter Wasser gestanden – wie am Montag noch teils die Täler von Save und Drau. In Slowenien kamen zwei weitere Menschen zu Tode, womit die Zahl der dort durch das Unwetter Getöteten auf sechs stieg. Aus Österreich wurde am Montag von einem Ertrunkenen berichtet.

Mit internationaler Unterstützung ­begannen in Slowenien erste Sanierungs- und Aufräumarbeiten, nachdem zuvor Hunderte Menschen in Sicherheit ­gebracht worden waren. Mehrere Orte ­waren teils tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Der am Samstag schwer ­beschädigte Hochwasserdamm beim Dorf Dolnja Bistrica konnte abgedichtet werden, die in Sicherheit gebrachten Bewohner durften in ihre Häuser zurückkehren. Damit war die Überflutungsgefahr auch für die weiter flussabwärts gelegenen ­Dörfer gebannt.

Es ist schon zu Hunderten Erdrutschen gekommen

Über den EU-Katastrophenschutz­mechanismus beantragte Slowenien 30 Bagger unterschiedlicher Kapazität sowie 30 Spezialfahrzeuge zur Regulierung von Wasserläufen samt der dazugehörigen Expertenteams. Von der EU erbat sich die Regierung zudem 20 bis zu 40 Meter lange Behelfsbrücken, von der NATO fünf Transporthubschrauber, 200 Soldaten und weitere 20 Notbrücken.

Auch zu Wochenbeginn waren viele Straßen und Brücken im Land unpassierbar, Eisenbahngleise unterspült. In einigen Orten war die Wasserversorgung ausgefallen, da die Rohrleitungen zerstört waren. Mancherorts gab es anhaltende Schwierigkeiten mit der Elektrizitätsversorgung, die Telekommunikation funktionierte nicht. Unternehmen kamen ebenfalls zu Schaden, in manchen Fällen werden wochenlange Stillstände und Arbeitsausfälle ­erwartet. Indes nahmen zwei von vier ­zuvor abgestellten Wasserkraftwerken an der Save ihre Arbeit wieder auf.

Im Süden Österreichs, in der Steiermark und in Kärnten galt nach den fallenden ­Pegelständen der Flüsse nun die größte Sorge möglichen Hangrutschen. Hunderte solcher Erdrutsche habe es gegeben, berichteten die Katastrophenhelfer. Die von durchnässten Hängen ausgehende Gefahr dürfte für die kommenden Tage hoch bleiben, hieß es.

In Kroatien und der Slowakei waren die Pegelstände vieler Flüsse weiter hoch. In Kroatien wurde von Rekordwasserständen an den Flüssen Save, Drau und Mur berichtet. Das Fernsehen zeigte Aufnahmen überschwemmter Straßen, Felder und Siedlungen. In Rugvica an der Save nahe Zagreb, in Botovo an der Drau und Mursko Središće und Gorican an der Mur wurde laut Agenturberichten der Ausnahme­zustand ausgerufen.