In den schwer getroffenen Hochwassergebieten Sloweniens und im ­Süden Österreichs hat sich die Lage zum Wochenanfang entspannt. Dennoch wurden die Risiken wegen teils hoher Pegelstände der Flüsse, aufgeweichter Dämme, abgehender Muren und rutschender Hänge weiter als hoch eingeschätzt. Die höchste Alarmstufe galt am Montag nur noch entlang der Mur im Osten Sloweniens.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.



Das Land hatte nach den Regenfällen am Wochenende zu zwei Dritteln unter Wasser gestanden – wie am Montag noch teils die Täler von Save und Drau. In Slowenien kamen zwei weitere Menschen zu Tode, womit die Zahl der dort durch das Unwetter Getöteten auf sechs stieg. Aus Österreich wurde am Montag von einem Ertrunkenen berichtet.