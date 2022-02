Skandal um Samenspende : Gynäkologen verwendeten eigenes Sperma zur künstlichen Befruchtung

In den Niederlanden sorgen mehrere Fälle für Aufsehen, in denen Ärzte bei künstlichen Befruchtungen ihr eigenes Sperma eingesetzt haben ohne dass die Eltern es wussten.

„Unbegreiflich“ nannte Piet-Hein Buiting, was er am Dienstag auf der Internetseite des von ihm geleiteten Krankenhauses in Den Bosch mitteilen musste: Ein früherer Mitarbeiter hatte bei einer künstlichen Befruchtung vor vier Jahrzehnten sein eigenes Sperma verwendet, nicht das des Spenders, der eigentlich vorgesehen war. „Das schadet dem Vertrauen der Patientin und hat ­große Auswirkungen auf das Spenderkind“, sagte Buiting in einer Videobotschaft.

Der Geschäftsführer kündigte eine Untersuchung an und rief verunsicherte Menschen auf, sich an das Krankenhaus zu wenden. Der Gynäkologe habe angegeben, dass er „einige Male“ sein Sperma ver­wendet habe. Ins­gesamt war er acht Jahre lang in der entsprechenden Abteilung tätig.

Es ist schon der vierte Fall, der in den Niederlanden für Aufsehen sorgt. Erst in der vergangenen Woche hatte das Alrijne-Krankenhaus in Leiden aufgedeckt, dass ein inzwischen verstorbener Gynäkologe der Vater von mindestens 21 Kindern sei, die bis Mitte der Achtzigerjahre dort durch künstliche Befruchtung gezeugt worden waren. Die inzwischen erwachsenen Personen hatten Verdacht geschöpft, nachdem im vergangenen Jahr ein Fall aus Zwolle bekannt geworden worden war, in dem ein Reproduktionsmediziner mindestens 47 Kinder gezeugt hatte.

Schon 2017 kam ans Licht, dass ein Gynäkologe seiner auf künstliche Befruchtungen spezialisierten Klinik in Zwolle einst Sperma verkauft hatte, das angeblich von anonymen Spendern stammte, tatsächlich aber von ihm selbst war. Der Mediziner entpuppte sich beim DNA-Abgleich als Vater von mindestens 70 Kindern.

Rechtliche Regelungen

In diesem ersten Fall mussten sich die künstlich gezeugten Kinder den Erbgutabgleich noch gerichtlich erstreiten. Inzwischen geht das deutlich einfacher. Das DNA-Profil der betroffenen Mediziner wurde in eine Datenbank eingespeist, über die Spenderkinder herausfinden können, von wem sie abstammen. Dazu sind sie seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2004 berechtigt. Das sogenannte KID-Register wird von einer Stiftung geführt. Auf deren Internetseite war am Dienstag nachzulesen, dass der betroffene Gynäkologe sein eigenes Sperma noch bei drei weiteren Befruchtungen verwendet habe. Es sei aber unklar, „ob daraus Kinder geboren wurden“.

Bei den ersten drei Gynäkologen stellte sich die Frage nach möglichen strafrechtlichen Folgen nicht, weil sie schon verstorben waren, als ihre Vaterschaften ans Licht kamen. Im jüngsten Fall ist das zwar anders, doch wies das Krankenhaus selbst darauf hin, dass es in den Anfangs­jahren der künstlichen Befruchtung „keine rechtliche Regelung zur Spenderkonzeption“ gegeben habe. Es sei „medizinisch und ethisch falsch“ gewesen, den eigenen Samen zu verwenden, ohne die Eltern zu informieren und um Erlaubnis zu bitten.

Ähnlich argumentierte auch das Krankenhaus in Leiden. Inzwischen sei die Situation völlig anders, teilte es mit. „Wir folgen nationalen Protokollen und arbeiten sorgfältig.“ Dies werde regelmäßig überprüft.

Gesellschaftlich verpönt

Der klinische Gynäkologe Max Curfs, der den Fall in Zwolle auf­gearbeitet hat, sagte der Zeitung „de Volkskrant“, dass es kaum noch Akten aus jener Zeit gebe, sie seien oft vernichtet worden. Er verwies auch darauf, dass Samenspenden gesellschaftlich verpönt waren. „Erzählen Sie niemandem, dass Ihr Kind einen anderen leiblichen Vater hat!“ – das sei der Ausgangspunkt gewesen.

Zunächst wurden ohnehin nur verheiratete Frauen behandelt, deren Ehemann unfruchtbar war oder jedenfalls auf natürlichem Weg kein Kind zeugen konnte. Es gab keine einheitlichen Standards, wie Samenspenden registriert wurden. Oft fehlte auch die interne Kon­trolle, weil die Gynäkologen die Eingriffe selbst vornahmen, statt in Teams zu arbeiten.

Der Gynäkologe Curfs sagte zwar, das Verhalten der Mediziner sei nicht zu rechtfertigen, warb aber auch um Verständnis. Es könne sein, dass Jan Wildschut, dessen Fall er nachging, in einigen Fällen gedacht habe, dass eine Schwangerschaft nicht durch eine Samenspende des Ehepartners zustande gekommen wäre. „Vielleicht war er einfach sensibel für das Leid, das ein unerfüllter Kinderwunsch mit sich bringt.“

Manche Eltern seien wütend gewesen, als sie später von der Vaterschaft des Arztes erfuhren, andere hätten gesagt, dass sie ihr Kind ihm verdankten. „Indem man eine solche Person eindimensional als Gauner abtut“, sagte Curfs, „berührt man das Existenzrecht der Kinder.“