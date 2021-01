Silvester 2020 : Zwischen Corona und Sektlaune

2020 ist geschafft. Weltweit begrüßen die Menschen das neue Jahr – in der Hoffnung, dass es besser wird als das Corona-Jahr. In vielen Ländern gab es Ausgangssperren und Feuerwerk ohne Zuschauer: Nicht nur in Deutschland war Silvester anders als sonst

In der Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie haben Millionen Menschen in Europa das Jahr 2021 begrüßt. In Deutschland wirkten viele Straßen wie leer gefegt, es waren weniger Menschen unterwegs als sonst zu Silvester. Geböllert wurde aber trotz des Verkaufsverbots. Auch Feuerwerk leuchtete am Himmel. Größere Vorfälle wurden zunächst nicht gemeldet.

Die größte Silvesterparty Deutschlands und das Höhenfeuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin waren abgesagt worden. Private Feiern waren bundesweit nur in kleinem Rahmen erlaubt. In Deutschland herrscht zum zweiten Mal seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie ein Lockdown. Es gab ein grundsätzliches Verkaufsverbot von Feuerwerk vor Silvester. Dabei ging es vor allem darum, die Krankenhäuser von zusätzlichen Patienten zu entlasten.

Das ZDF strahlte seine traditionelle Silvestershow vom Brandenburger Tor live, aber ohne Publikum vor Ort aus, der Applaus kam vom Band. Fernsehzuschauer konnten sich bewerben, um über Video in der Sendung „Willkommen 2021“ eingeblendet zu werden. Im Showprogramm traten Álvaro Soler, Vicky Leandros und Jürgen Drews mit Tochter Joelina auf. Thomas Gottschalk grüßte per Videoschalte aus Baden-Baden.

Berlin trotz Böllerei „ungewohnt ruhig“

In Berlin knallten in den Abendstunden viele Böller und Raketen. Das Unfallkrankenhaus twitterte gegen 20 Uhr vom ersten Patienten mit „#Böllerschmerz“. Weitere Verletzten-Meldungen folgten. Doch an der Einschätzung der Polizei, es sei ungewohnt ruhig, änderte sich auch nach Mitternacht nichts: „Die Lage ist mit den Vorjahren nicht zu vergleichen“, sagte Polizeisprecherin Patricia Brämer. „Wir möchten uns bei den vielen Berlinerinnen und Berlinern bedanken, die sich an die Verordnungen gehalten haben.“

Gut zu tun hatte die Polizei dennoch. Vielerorts mussten die Beamten immer wieder kleinere Menschengruppen auflösen. Mehr als 80 Menschen wurden vorübergehend von der Polizei festgehalten wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz, wie ein Sprecher sagte. Mindestens drei Beamte wurden im Einsatz demnach leicht verletzt, konnten den Dienst aber fortsetzen.

Im Ortsteil Buckow geriet ein Supermarkt in Brand. In einem Teil des Marktes waren offenbar Feuerwerkskörper gelagert, die explodierten. Die Feuerwehr sei mit rund 80 Kräften im Einsatz, hieß es. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr, verletzt wurde bislang niemand.

Brennende Autos in Leipzig, Anti-Corona-Demo in Stuttgart

In Leipzig sind in der Silvesternacht mehrere Bundeswehrfahrzeuge abgebrannt. Die Jeeps seien auf dem Gelände eines Autohandels abgestellt gewesen, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Sieben von zehn Fahrzeugen hätten in Flammen gestanden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Abgesehen von den Autobränden blieb es in der Stadt laut Hoppe weitgehend ruhig. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften im Stadtgebiet und vor allem im als linksalternativ geltenden Viertel Connewitz unterwegs. Dort hatte es am vorigen Jahreswechsel Ausschreitungen gegeben.