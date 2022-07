Sexistischer Ballermann-Hit : Wirbel um „Layla“-Verbot

Aktualisiert am

Die Nummer eins der deutschen Single-Charts „Layla“ ist ein echter Stimmungstreiber – nur nicht mehr in Würzburg oder Düsseldorf. Die Städte verbieten das Lied. Bundesweit ist eine Debatte entbrannt.

Nachdem die Stadt Würzburg das Abspielen des Ballermann-Hits „Layla“ auf dem Kiliani-Volksfest untersagt hat, zieht Düsseldorf nun nach. Auch dort soll das Lied auf der am Freitag beginnenden „größten Kirmes am Rhein“ nicht gespielt werden. Die entsprechende Entscheidung hat der Veranstalter, der Schützenverein St. Sebastianus, getroffen. Der Text entspreche in keiner Weise den Gepflogenheiten seines Traditionsvereins, sagte Schützenchef Lothar Inden der Deutschen Presse-Agentur. Kritiker empfinden die Zeilen als sexistisch.

Obwohl „Layla“ schon seit Monaten nicht nur auf der Lieblingspartyinsel der Deutschen in Dauerschleife läuft, musste wohl erst ein Medienhaus die Stadt am Main auf den genauen Inhalt des Liedes aufmerksam machen. Sie selbst hat im vergangenen Jahr beschlossen, rassistische und sexistische Lieder nicht mehr auf Volksfesten spielen zu lassen. Vor allem das umstrittene „Donaulied“, in dem eine Vergewaltigung besungen wird, bekräftigte diese Entscheidung.

„Da kann jeder auch betrunken mithopsen“

Bundesweit ist nun eine Debatte entbrannt. Die Macher selbst geben sich derweil ahnungslos: „Zum Glück ist Layla gerade das größte Problem Deutschlands“, kommentiert DJ Robin die Aufregung um seinen Stimmungshit zynisch. Dazu postete er auf Facebook ein Foto mit seinem Musikkollegen Michael Müller alias Schürze dort, wo der Song seine größten Erfolge feiert: am Ballermann.

Die aktuelle Nummer eins der deutschen Single-Charts ist, wie für Ballermannhits üblich, nicht sonderlich tiefsinnig oder schwer zu verstehen. Rein formal gesehen sei der Song sogar diszipliniert komponiert, findet Markus Henrik, promovierter Musikwissenschaftler, auch bekannt als Musikcomedian Dr. Pop. „Die Refrainmelodie erzeugt den gewünschten Ohrwurm. Der Song hat ein Tempo von 140bpm, da kann jeder auch betrunken mithopsen und es fällt nicht auf, wenn jemand aus dem Takt kommt“, erklärt er.

Die Debatte macht „Layla“ nur noch bekannter

Genauso schnell ist die Geschichte auch erzählt: Ein Mann trifft auf einen anderen Mann, der ihm seinen „Laden“ und sein „Revier“ zeigen möchte. Das groß besungene Geheimnis: Es ist ein Bordell, und die „Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler, La-la-la-la, die wunderschöne Layla“, lautet der Text weiter. Der ungläubige Mann schaut sich das ganze aus der Nähe an, findet: „geile Figur, blondes Haar“, und der Refrain setzt wieder ein. „Er hat 'nen Puff und seine Puffmama heißt Layla (…) die wunderschöne Layla.“ Fertig.

Die Kritiker scheinen mit ihrer Einschätzung recht zu haben. „Der Text ist vor dem Hintergrund der MeToo-Debatte natürlich kalkuliert hochgradig sexistisch“, sagt Dr. Pop. Auch er finde den Song fürchterlich, ist jedoch gegen Verbote von Behörden: „Die Kunstfreiheit ist ein sehr hohes Gut“, davon ist er überzeugt. Lieber sollten DJs oder das Publikum entscheiden, ob ein Song gespielt wird, wenn man ihn als problematisch erachtet. „Demnach müsste man auch den ganzen Deutsch- oder Gangster-Rap verbieten“, findet der Musikwissenschaftler. Sicher ist jedoch, dass die ganze Debatte den Song nur noch bekannter macht.

Mit zwei Promille hört die Textsicherheit auf

Das kommt dem DJ Duo „Robin und Schürze“ nur zugute. Sie selbst können die Aufregung um ihren Partyknaller genauso wenig verstehen wie Bundesjustizminister Marco Buschmann. Auf Twitter hat auch er Stellung bezogen – und wird deshalb von Twitternutzern als „peinlichster Justizminister aller Zeiten“ betitelt. „Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zuviel“, schreibt der FDP-Politiker Montagabend. Zu der Zeit führt „Layla“ schon die Twitter-Trends an.

Dass Layla nun auch abseits des Ballermanns oder von Mallorca-Partys Thema ist, hat das Label „Summerfield Records“ nicht erwartet. Sie kennen sich bestens in der Szene aus. Aus ihrer Hitschmiede stammen erfolgreiche Partyschlager wie „Johnny Däpp“ von Lorenz Büffel oder Mia Julias „Mallorca (Da bin ich daheim)“. Was sie alle gemeinsam haben: Sie sind weder tiefgründig, noch besonders textreich – und mit zwei Promille hört die Textsicherheit nach dem Refrain sowieso auf. Gedanken darum, was man da eigentlich singt, können sich dann noch die wenigsten machen.