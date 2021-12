Streit um Geschlechterrollen : Der große Teddy ruft: Basta!

Am Sonntag streikten in Spanien einen Tag lang die Puppen. „Wir wollen mit hundert Prozent der Kinder spielen, nicht nur mit fünfzig Prozent“, lautete ihre Forderung. Mit seiner vorweihnachtlichen Kampagne möchte der linke Verbraucherschutzminister Alberto Garzón auf den „Sexismus“ in der Werbung aufmerksam machen: „Nur Spielzeuge ohne Stereotypen geben den Kindern die Möglichkeit, ihr Potential voll zu entfalten“, verlangte er am Sonntag in Madrid.

Die Werbung, die sich an Kinder richtet, trage dazu bei, ihre Identität zu prägen. Das Verbraucherschutzministerium verweist auf eine Studie aus dem Jahr 2020. Sie zeigte, dass fast vierzig Prozent der Werbung für Mädchen mit Schönheit und Pflege zu tun hatten, während sie zu fünfzig Prozent für Jungen mit Berufen wie Piloten, Polizisten oder Militärs zu tun hatte.

Ein Disney-Film gegen Geschlechterdiskriminierung

Der symbolische Streik ist Teil einer Sensibilisierungskampagne, die sich das Ressort des kommunistischen Ministers rund 80.000 Euro kosten ließ. Neben einer Plakataktion in mehreren spanischen Großstädten floss der größte Teil davon für einen Videofilm im Disney-Stil, in dem Spielzeuge darüber klagten, dass sie von der Geschlechterdiskriminierung im Kinderzimmer genug hätten.

Garzón bemüht sich seit einiger Zeit, aus dem Schatten der anderen linken Minister herauszutreten. Als er im Sommer die Spanier dazu aufrief, weniger Fleisch zu essen, hätte er jedoch fast seinen Kabinettsposten verloren. Sogar Regierungschef Pedro Sánchez wies ihn damals zurecht. Jetzt kritisierte ihn die rechte Opposition wegen der Kosten seiner jüngsten Kampagne. Spielzeugproduzenten hielten ihm vor, er laufe bei ihnen offene Türen ein.

Der Minister war am Sonntag mit sich zufrieden. Er freue sich sehr über die „große Resonanz“, die seine Botschaft finde, sagte er am Sonntag, bevor er neben Kindern und ihren Eltern im Puppentheater des Madrider Retiro-Parks Platz nahm. Die Abschlusskundgebung sollte der Höhepunkt der Kampagne werden, fiel aber eher bescheiden aus. In dem historischen Freilichttheater waren am Sonntag trotz schönster Sonne viele Plätze frei.

Auf den Rängen saßen fast so viele Journalisten wie Kinder. Weder die beiden Animatoren noch der große Teddybär, der als Vertreter aller Spielzeuge der Welt auftrat, brachten die Kleinen wirklich in Stimmung. „Wir haben uns jahrelang damit abgefunden, in Schubladen gesteckt zu werden und uns sagen zu lassen, dass wir nur dazu geschaffen wurden, mit Jungen oder nur mit Mädchen zu spielen. Das können wir nicht mehr ertragen! Deshalb sagen wir: Basta!“, versuchte der Bär die Botschaft kindgerecht zu übersetzen. In den Kampfruf „Igualdad“ (Gleichheit) stimmten am Ende nur ihre Eltern ein.

Dann stellten die beiden Animateure Bücher, stereotypenfreie Märchen und Geschichten vor. Sie hatten Titel wie „Wenn Mädchen hochfliegen“, „Gibt es etwas Langweiligeres, als eine rosa Prinzessin zu sein“ und „Das kleine afrikanische Rotkäppchen“. Doch diese Auswahl interessierte die kleinen Besucher weniger als das Spielzeug, das auf der Bühne ausgebreitet war: Polizeiautos, Barbie-Puppen und Stofftiere. Ein Mädchen hielt es nicht auf ihrem Platz. Sie kam nach vorne und steckte einer großen Puppe den Schnuller in den Mund, bevor sie ihre Mutter zurückholen konnte.