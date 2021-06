Von Seitensprung bis Mord : Wovon hängt es ab, ob wir verzeihen können?

Die Briefe steckten in der Außentasche des Aktenkoffers ihres Mannes. Er hatte ihn in seinem Arbeitszimmer zurückgelassen, als wäre er keine tickende Bombe. Sie öffnete den ersten und las: dass die andere Frau den Sex mit ihm toll gefunden hatte. Dass sie ihm ein „geiles Video“ von sich geschickt habe. Dass er ihr zu Weihnachten etwas geschenkt hatte.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge





Am Abend, einem Freitag Ende März, konfrontierte Viktoria Altenberg, 61, ihren Mann mit dem Brief. Sie las ihn ihm vor, obwohl er noch gefleht hatte: „Tu mir das nicht an.“ Sechs Jahre lang, so gestand er, hatte er eine Affäre mit einer jüngeren Frau gehabt. Nun aber sei sie zu Ende, seit zwei Jahren schon. Sie würden sich nur noch schreiben, weil sie weit weg gezogen sei. Altenberg besänftigte das nicht. Am Sonntagmorgen musste er ausziehen.