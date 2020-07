Zwischen Chile und Argentinien : Sechs Meter hohe Schneewand versperrte Grenze

Sechs Meter Schnee: Da ging am Grenzübergang Pino Hachado zwischen Chile und Argentinien bis zur Räumung zunächst nichts mehr. Bild: dpa

Es hat in den vergangenen Tagen so heftig geschneit, dass am Grenzübergang Pino Hachado auf rund 1800 Metern Höhe in den Anden für mehrere Tage kein Durchkommen mehr war. Rund 350 Lkw saßen fest.