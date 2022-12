Aktualisiert am

Feuerwehr im Großeinsatz : Aquarium in Berlin geplatzt – „Extrem viel Wasser auf der Fahrbahn“

Nach der Explosion des Aquariums: Trümmer liegen auf der Karl-Liebknecht-Straße vor einem Hotel. Bild: dpa

Die Lage am Einsatzort am Hotel Dom Aquaree sei unübersichtlich, twittert die Feuerwehr. Das beschädigte Aquarium befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes.