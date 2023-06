In vielen Teilen Deutschlands hatten die Menschen am Donnerstag mit Unwettern zu kämpfen - es fielen teils golfballgroße Hagelkörner, heftiger Regen flutete Straßen und Keller. Der Zugverkehr ist in der Mitte und im Norden des Landes beeinträchtigt.

Abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller: Über Deutschland ist schon vielerorts ein schweres Unwetter gezogen. In Nordhessen liefen etliche Keller voll, und viele Bäume fielen um, einige auch auf geparkte Autos. Es gebe Hagelschäden an Gebäuden und Autos, teilte die Feuerwehr mit. Weitere Schwerpunkte der Einsätze bildeten den Angaben zufolge „umgefallene Bäume, vollgelaufene Keller, herumfliegende Gegenstände, übergetretene Bäche und teilweise abgedeckte Dächer“.

Mancherorts musste die Feuerwehr über 100 Mal ausrücken. In Neuwied in Rheinland-Pfalz waren die 132 Einsätze teils dramatisch. „Bei einem Einsatz war ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Bei einem anderen Einsatz mussten Personen aus ihrem Pkw in einer vollgelaufenen Unterführung gerettet werden“, teilte der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises am späten Donnerstagabend mit. Laut dem Polizeipräsidium Koblenz wurde in dem Fahrzeug mit einem darauf gestürzten Baum niemand verletzt.

Der Katastrophenschutz teilte weiter mit: „In der Stadt Neuwied drohte ein im Bau befindliches Regenrückhaltebecken zu brechen, wodurch eine Gefahr für in der Nähe gelegene Wohnhäuser bestand.“ Daher sei dort Wasser abgepumpt worden.

Dächer abgedeckt in Kassel

„In Kassel ist es schlagartig dunkel geworden“, sagte ein Sprecher. „Die Feuerwehr kommt mit ihren Einsätzen nicht hinterher.“ Verletzte solle es dort keine geben. In der hessischen Stadt kam es zu erheblichen Behinderungen bei Bus und Bahn. „In Kassel gibt es Probleme am Hauptbahnhof mit Wasser und am Bahnhof Wilhelmshöhe mit der Oberleitung“, sagte eine Bahnsprecherin. Davon betroffen sei auch die Fernverkehrsstrecke Kassel-Göttingen. Dieser Fernverkehr läuft über den Bahnhof Wilhelmshöhe Richtung Norden. Die Stadt Kassel warnte, dass es „vermutlich noch ein weiteres Gewitter geben“ werde. Bei Waldeck am Edersee, knapp eine Autostunde westlich von Kassel, seien „punktuell Dächer abgedeckt worden“. Im Internet wurden Bilder von teelöffelgroßen Hagelkörnern verbreitet.

Laut der Tracking-Webseite Flightradar24 gab es zeitweise am Frankfurter Flughafen keine Starts und Landungen. Der Flughafen-Betreiber Fraport hatte schon vorher mitgeteilt, dass es aufgrund der Unwettervorhersagen zu Flugausfällen und Verspätungen kommen könnte. Frankfurt war von einem heftigen Regenschauer mit Gewitter gegen 18.30 Uhr getroffen worden.

Verspätungen und Zugausfälle in der Mitte und im Norden

Bei Twitter teilte die Deutsche Bahn mit, dass der Zugverkehr in der Mitte und im Norden Deutschlands aktuell durch Unwetterschäden beeinträchtigt sei (hier zu den aktuellen Verkehrsmeldungen der Bahn).

Demnach ist die Strecke Siegen-Letmathe gesperrt und IC-Züge nach Frankfurt/Main-Siegen-Münster fallen aus. Ebenfalls gesperrt ist die Strecke Fulda-Kassel-Göttingen. Züge aus Richtung Süden enden in Frankfurt und ICE/IC-Züge aus Richtung Norden enden und beginnen in Hannover. Auch von einer Sperrung betroffen ist die Strecke Frankfurt-Mainz-Wiesbaden.

Derzeit ist dort kein Zugverkehr möglich, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilte. Reisenden zwischen Hamburg/Hannover und Nürnberg/München wurden Verbindungen über Berlin und Erfurt empfohlen. Reisende zwischen Hamburg/Hannover und Frankfurt sollten Zugverbindungen über Köln nutzen, wie die Bahn weiter informierte.