Wetterdienst warnt vor Orkan : Schule in NRW fällt am Donnerstag wegen Unwetterwarnung aus

Der Wind dreht mächtig auf in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat für Mittwoch- bis Donnerstagabend eine Unwetterwarnung hauptsächlich für die nördliche Hälfte herausgegeben. „Es fängt im Nordwesten an und zieht dann Richtung Südosten bis etwa zur Mitte Deutschlands“, erklärte der Meteorologe Adrian Lyser.

Es seien Orkanböen mit einem Tempo bis zu 120 Stundenkilometer möglich. Ab Donnerstagnachmittag lässt der Wind langsam nach, die Verschnaufpause ist jedoch nur kurz. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief erwartet. Laut DWD wird hiervon wahrscheinlich wieder vor allem die nördliche Hälfte betroffen sein.

Wegen Unwetter-Warnungen für Nordrhein-Westfalen wurde für Donnerstag landesweiter Unterrichtsausfall angeordnet. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an. Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.

Auch in Hessen soll es in den nächsten Tagen zu Gewittern sowie Stürmböen und Orkanböen kommen. Zudem wird bei milden Temperaturen von bis zu 14 Grad mit viel Regen gerechnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Der Mittwoch soll demnach tagsüber stürmisch und regnerisch werden, mit Höchsttemperaturen von bis zu 13 Grad. In der Nacht wird vor einem schweren Sturm, im Bergland vor einem Orkan gewarnt. Im Norden sowie im Osten kann es laut DWD auch zu Gewittern kommen.

Es sind schwere Sturmböen zu erwarten.



Auch der Donnerstag wird in Hessen besonders im Norden stürmisch mit teils orkanartigen Böen. Im Laufe des Tages lässt der Regen bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad nach. Gegen Abend soll der Wind von Westen kommend nachlassen, teilt der DWD mit. Der Freitag werde stark bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Im Tagesverlauf kommt es erneut zu Sturmböen, im Bergland sind auch Orkanböen möglich.