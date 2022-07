Schüler nach der Pandemie : „Total bedürftig nach Anerkennung“

Aktualisiert am

Wenn Alina Wagner freitags die Schule verlässt, ist sie fix und fertig. Wagner, deren Name für diesen Text geändert ist, unterrichtet Biologie und Ethik an einem Gymnasium. In diesem Schuljahr hat sie drei fünfte Klassen. Alle drei sieht sie freitags, kurz vor dem Wochenende. Ständig muss sie die Schüler ermahnen: „Hört jetzt zu.“

Franziska Pröll Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge

Sie hielten grundlegende Gesprächs­regeln nicht ein, sagt Alina Wagner. In jeder fünften Klasse gebe es zwischen fünf und neun Personen, die reinriefen statt sich zu melden. Bitten, Mahnungen und Strafarbeiten änderten nichts daran. „Diese Schüler haben nicht gelernt, dass auch andere Menschen ein Anrecht ha­ben, etwas beizutragen.“ Bei 30 Personen pro Klasse sei das „eine Kata­s­trophe“.