38,9 Grad in Rheinland-Pfalz : Schon wieder ein neuer deutscher Juni-Hitzerekord

Schon in den Mittagsstunden sind am Sonntag in Deutschland vielerorts Werte von 35 Grad gemessen worden. Um 15 Uhr wurde dann die bisherige Juni-Höchstmarke vom vergangenen Mittwoch übertroffen.

Ihnen ist es draußen noch nicht heiß genug: In Biberach wird an diesem Sonntag Deutschlands bester Sauna-Aufgießer gekürt. Bild: dpa

Hitze-Rekord für Juni am letzten Tag des Monats: Am Sonntag sind um 15.00 Uhr in Bad Kreuznach (Rheinland-Pflalz) 38,9 Grad gemessen worden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Nachmittag mitteilte. Damit wurde die bisherige Höchstmarke von 38,6 Grad vom vergangenen Mittwoch in Coschen (Brandenburg) bereits wieder geknackt. Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,3 Grad für Deutschland blieb jedoch zunächst unerreicht.

Schon in den Mittagsstunden waren die Temperaturen auf rekordverdächtige Höhen gestiegen. „Vielerorts gab es um 13.00 Uhr bereits Werte von 35 Grad“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Der höchste Wert wurde nach seinen Angaben um diese Uhrzeit im hessischen Dillenburg mit 37,3 Grad gemessen. Kühler war es teilweise an der Nordsee. So kletterte das Thermometer beispielsweise in Emden bis zum Mittag nur auf 27 Grad.

In Thüringen weichte die Hitze im Landkreis Weimarer Land eine Fahrbahndecke auf. Stellenweise seien deshalb Asphaltstücke aus der Straße gedrückt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Auch in Rom brütete die Hitze – Papst Franziskus nahm das zum Anlass, Worte an besonders Betroffene zu richten. „Ich bete für diejenigen, die in diesen Tagen am meisten unter den Folgen der Hitze gelitten haben“, sagte der Pontifex am Sonntag vor Gläubigen in der prallen Sonne auf dem Petersplatz. „Kranke, Alte, Menschen, die draußen arbeiten müssen, auf den Baustellen.“ Er hoffe, dass keiner von ihnen zurückgelassen oder ausgebeutet werde.

In der neuen Woche können sich die Menschen auf etwas Abkühlung freuen. Bis zum Dienstag gehen die Temperaturen auf unter 30 Grad zurück, wie der DWD mitteilte. Im Norden und im Süden gibt es nach langer Trockenheit außerdem wieder Regen, teilweise Gewitter.