Schnee und Sturm erwartet : Kommt jetzt der Winter?

Winterberg in Nordrhein-Westfalen: Eine Frau schippt am Mittwoch auf dem Bürgersteig Schnee. Bild: dpa

Schnee und Sturm, dann wieder frühlingshaft: Der meteorologische Winter verabschiedet sich in den kommenden Tagen mit wechselhaftem Wetter. Tief „Bianca“ bringt nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) von diesem Donnerstag an kräftige Niederschläge, die in der Mitte und im Südosten bis in tiefere Regionen als Schnee fallen können. „In mittleren und höheren Lagen der Berge ist dann nennenswerter Neuschnee zu erwarten“, erklärte DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel am Mittwoch in Offenbach. Über den Süden fegen abermals Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und acht Grad.

In der Nacht auf Freitag ziehen die Niederschläge über die Mitte in Richtung Südosten, auch Schnee ist weiter mit dabei, wie der DWD mitteilte. Im Norden fällt Schneeregen, im Süden ist es stürmisch. Tagsüber bleibt es meist trocken bei vier bis neun Grad. In Richtung Wochenende wird es dann wieder richtig mild, bis zu 16 Grad sagt der DWD voraus – passend zum meteorologischen Frühlingsanfang am kommenden Sonntag, dem 1. März. An den Alpen rechnet der DWD ab der Nacht zum Sonntag vor allem oberhalb von 700 Metern mit weiterem Schnee.

Wie wird das Wetter bei Ihnen? Schauen Sie hier nach.

In Bayern liegen die Höchsttemperaturen zwischen 2 und 8 Grad, in Baden-Württemberg zwischen 1 und 7 Grad. Dort sorgen teils kräftige Niederschläge bis zum Abend für bis zu 10 Zentimeter Neuschnee. Auch in Nordrhein-Westfalen hat der Winter ein kurzes Gastspiel. Zwar sind für Donnerstagabend neue Schneeschauer bis ins Flachland angesagt, Richtung Wochenende steigen die Temperaturen aber wieder an.