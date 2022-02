Rückgabe von Kulturgütern : Ruf der Restitution

Vor fast 300 Jahren wurde eine Schamanentrommel der Samen geraubt. Heute steht sie in einem Museum in Meiningen – und könnte bald zurückgegeben werden.

Ein Hackbrett, Klarinetten und Flöten, daneben eine Trommel: Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre alles an ­sei­nem Platz in der Musikins­tru­mentensammlung im Meininger Schloss. Das Hackbrett hat vor bald 220 Jahren ein begabter Wagner aus dem un­terfrän­kischen Sondheim gebaut, die Klarinetten wurden von einem Virtuosen des 19. Jahrhunderts gespielt, die größte der Flöten erklang einst unter der Leitung ei­nes entfernten Verwandten von Johann Sebastian Bach in der Meininger Hofkapelle.

Und die Trommel? Sie hat einen ovalen Rahmen aus Kiefernholz, rund 50 mal 30 Zentimeter groß, bespannt ist er mit ­heller Rentierhaut, auf die mit rötlich-brauner Farbe aus Erlenrinde stilisierte Jäger, Berge, Boote und Vögel, ein Elch und ein Luchs gemalt sind, dazu Symbole wie auf einer urtümlichen Wetterkarte. Am Rahmen sind Dutzende mit Zinndraht umwickelte Strippen befestigt, an denen Plättchen aus Messing und Eisen hängen. Was ist das für ein fremdartiges Ding? Und was soll es bloß hier, in dieser braven Instrumentensammlung mitten in Deutschland?

Trommel mit ritueller Funktion

Die Geschichte der Meininger Trommel reicht nicht nur weit in die Vergangenheit zurück, sie greift auch räumlich weit aus. Es handelt sich dabei nämlich um einen Kultgegenstand aus dem Land der Samen, der früher abschätzig als Lappen bezeichneten nordeuropäischen Urbevölkerung. An diesem Sonntag feiern sie ihren Nationaltag, in Erinnerung an den Beginn der formellen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ihrer politischen Vertreter am 6. Fe­bruar 1917.

Die Trommel in Meiningen ist viel älter. Benutzt wurden solche Instrumente im fernen Norden nie als bloße Takt- und Rhythmusgeber zu Spiel und Tanz. Im Schamanismus, der samischen Naturreligion, erfüllten sie eine rituelle Funktion. Der Schamane, zugleich Priester und Medizinmann, konnte aus der Konstellation von Schnüren, Plättchen und Figuren auf der Rentierhaut nach mündlich überlieferter Technik orakelartig Weis­sa­gungen ableiten. Außerdem versetzte er sich trommelnd in spirituelle Ekstase.

Die christlichen Könige, unter deren Herrschaft die Samen in der frühen Neuzeit gerieten, stellten all das als heidnische Zauberei unter Strafe. Sie schickten Missionare aus, um ihre Untertanen zu bekehren; die meisten Trommeln ließen sie zerstören, nur wenige wurden als religiöse oder ethno­graphische Kuriositäten verschleppt. Keine einzige durften die Samen behalten.

Zwischen Hackbrett und Klarinette?

Heute sind insgesamt noch etwa 70 Schamanentrommeln aus vorchrist­licher Zeit erhalten, verteilt über Dutzende europäische Museen. Gewöhnlich liegen sie dort weggepackt im Keller. So hübsch präsentiert wie im Meininger Schloss, dem einstigen „Musenhof“ kunstbegeisterter Territorialfürsten, sind nur wenige. Aber ein solches Stück passt natürlich nicht in eine Reihe mit dem alten Hackbrett und den vielen schönen Klarinetten und Flöten. Ganz zu schweigen davon, dass die besondere Bedeutung gerade dieser Trommel für die gesamte samische Kultur in Thüringen kaum angemessen darzustellen ist.

Die Meininger Trommel wurde 1723 am Frøyningsfjellet geraubt, einem Berg in der Nähe von Trondheim, und in die Königlich Dänische Kunstkammer nach Kopenhagen gebracht. Ihren vorhergehenden Besitzern war sie heilig gewesen, nun galt sie nicht mehr viel. Der dänische König, zu dessen Reich Norwegen damals gehörte, schenkte die Trommel etwas später leichthin seinem verwitweten Schwager, dem Herzog von Sachsen-Hildburghausen, zu dessen zweiter Hochzeit. Einige dynastische Wendungen weiter gelangte die Trommel in die Hände eines Privatsammlers, der die „lapponische Zaubertrommel“ 1837 dem Al­tertumsverein in Meiningen schenkte.