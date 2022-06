„Rock am Ring“-Festival : „Endlich wieder richtig feiern und abgehen“

Nach zwei Jahren Corona-Pause feiern 90.000 Menschen zum ersten Mal wieder beim traditionellen „Rock am Ring“-Festival in der Eifel. Umso größer ist die Begeisterung der Besucher – auch wenn das Gesicht des Festivals in diesem Jahr ein anderes ist.

Hermann und Heino sind jetzt schon restlos begeistert. „Wir sitzen hier in der Sonne und gucken uns die Leute an – einfach geil!“ Mit ihren schwarzen T-Shirts mit Matrosenmotiv und dem Spruch „Oha, norddeutsche Panikattacke“ haben es sich die beiden Ostfriesen – 59 und 51 Jahre alt, dunkle Sonnenbrillen, lange graue Bärte – am Rande des großen Menschenstroms auf einem Poller bequem gemacht. Es ist Freitagmittag, und rund um den Nürburgring beginnt langsam das Festival-Treiben. Der Verkehr auf den Straßen rund um die Rennstrecke in der Eifel wird mit jeder Minute dichter, von den Zeltplätzen kommen die meist schon am Mittwoch und Donnerstag angereisten Fans, und im „Lidl Rock Store“ wird es immer voller. In dem riesigen Zelt stehen Berge von Bierpaletten, Toastbrot-Packungen, eingeschweißten Bratwürsten, Dosenravioli und Gummistiefeln bereit. Hermann und Heino wollen nichts mehr kaufen, nur gucken. „Ich wollte das unbedingt noch mal machen, bevor ich 60 werde“, sagt Hermann. Und weil nun endlich die meisten Corona-Regeln gefallen sind, ist sein Wunsch ein paar Monate vor seinem Geburtstag tatsächlich in Erfüllung gegangen.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Drei Jahre nach der bisher letzten Auflage findet an diesem Wochenende erstmal wieder „Rock am Ring“ statt. Gut 90.000 Zuschauer werden auf dem Gelände des Nürburgrings in der Eifel erwartet, 80.000 weitere beim ebenfalls ausverkauften Parallel-Festival „Rock im Park“ auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg, zwei Drittel davon hatten ihre Tickets schon für die beiden Vorjahre gekauft. Rund 70 Bands sollen an den drei Festivaltagen auf den jeweils drei Bühnen spielen, darunter die amerikanischen Punker Green Day, der deutsche Rapper Marteria, der kanadische Bluesrocker Danko Jones, das britische Rock-Trio Muse, die italienischen Eurovisionsgewinner Maneskin und die dänischen Metal-Rocker Volbeat. Es ist die 35. Ausgabe des größten und bekanntesten Musik-Festivals – wegen der Pandemie findet sie mit zwei Jahren Verspätung statt.

Zweieinhalb Jahre Festival-Abstinenz

In den vergangenen Jahrzehnten haben Veranstalter und Fans an der Rennstrecke in der Eifel schon viel erlebt: Gluthitze und Kältewellen, Wolkenbrüche und Gewitterstürme, Verkehrschaos und kilometerlange Staus, den Abbruch nach einem Unwetter, eine Räumung wegen Terroralarms, zwei Jahre Pause wegen mangelnden Zuschauerinteresses Ende der Achtziger, ein zweijähriges Intermezzo auf dem alten Flugplatz in Mendig 2015 und 2016. Einmal legte ein Blitzeinschlag die Centerstage lahm, ein anderes Mal kletterte Campino von den Toten Hosen mit gebrochenem Bein aufs Bühnendach. Axel Rose ließ mit Guns N' Roses bis nachts um drei auf sich warten, Moses Pelham prügelte auf das Publikum ein, und Neil Young spielte so lange, bis fast keine Zuschauer mehr da waren.

Am Ring hat es im Grunde schon alles gegeben, was es bei einem so großen Open-Air-Festival geben kann – nur eine Zwangspause wegen einer Pandemie, die zeitweise fast das gesamte öffentliche Leben im Land lahmlegte, das hat sich bis zum ersten Lockdown im Frühling 2020 niemand vorstellen können. Umso größer ist nun – fast zweieinhalb Jahre, nachdem Deutschland kollektiv ins Homeoffice und auf das Sofa gezwungen wurde – die Freude und Begeisterung darüber, dass die Massen wieder an die Rennstrecke, auf die Zeltplätze und vor die Bühnen strömen können.

„Endlich wieder richtig feiern und abgehen“, bricht es aus Finn heraus. Der aus Brome bei Wolfsburg ist mit seinem Vater und etwas mehr als einem Dutzend Freunden an den Ring gekommen. Drei Mal war er schon dabei, und auch für 2020 hatte er ein Ticket – aber dann kam die Pandemie. „Alter, ich konnte es nicht mehr erwarten, ich war so heiß“, sagt der 21 Jahre alte Student in seinem blau-weißen Hawaii-Hemd. „Und es ist so schön, mal wieder in einer schwitzenden, tanzenden Menge zu stehen und andere Leute zu treffen.