Ein sieben Jahre altes Kind und sein Vater sind am Montag in Bornheim beim Baden im Rhein untergegangen. Rettungskräfte fanden das Kind nach einer Stunde und den Sechsunddreißigjährigen nach weiteren 40 Minuten im Wasser und reanimierten sie, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Abend schilderte. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Ob sie den Vorfall überlebt haben, war am Abend noch nicht klar. Zuvor berichteten andere Medien.

Demnach hatten zwei vier und sieben Jahre alte Kinder im Bornheimer Stadtteil Hersel im Wasser gebadet. Die beiden Nichtschwimmer gerieten in Not, woraufhin ihr Vater – auch Nichtschwimmer – hinterher sprang, um sie zu retten. Das vier Jahre alte Kind schaffte es wieder eigenständig ans Ufer, das ältere Geschwisterkind und der Vater gingen jedoch unter. Angehörige riefen vom Ufer aus den Notruf.

Ein Großaufgebot vom 170 Rettungskräften von der Feuerwehr, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Wasserwacht sowie Rettungskräfte aus der Luft suchten nach den beiden. Die Angehörigen am Ufer mussten nach dem Vorfall betreut werden.