Die Rente steigt deutlich

Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen mehr Geld. Im Westen steigen die Bezüge um 4,39 und im Osten um 5,86 Prozent. Bei einer monatlichen Rente von 1000 Euro, die nur auf West-Beiträgen beruht, landen nun rund 44 Euro mehr auf dem Konto, bei einer gleich hohen Rente mit Ost-Beiträgen fast 60 Euro mehr. Es ist das zweite Jahr in Folge mit einer deutlichen Erhöhung.

Es handelt sich allerdings um Bruttobeträge – das heißt, vor dem Abzug der Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die jährliche Erhöhung gilt der Rentenversicherung zufolge sowohl für Altersrentner als auch für diejenigen, die eine Erwerbsminderungsrente wegen Arbeitsunfähigkeit beziehen. Um mehr Geld zu bekommen, müssen Rentner nichts tun – die Erhöhung kommt automatisch.

Ausführliche Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Rentenerhöhung lesen Sie hier.

Höhere Pflegebeiträge

Angesichts steigender Kosten wird der Pflegebeitrag um 0,35 Prozentpunkte erhöht. Für Menschen ohne Kinder sogar noch etwas stärker. Familien mit mehreren jüngeren Kindern hingegen sollen entlastet werden.

Aktuell liegt der Beitrag bei 3,05 Prozent des Bruttolohns, für Kinderlose bei 3,4 Prozent.

Anfang des kommenden Jahres soll das Pflegegeld erhöht werden.

Erleichterungen beim Bürgergeld

Für Bezieher von Bürgergeld ergeben sich ab Juli einige Erleichterungen. So steigen die Freibeträge für Erwerbstätige: Sie dürfen künftig bei einem Einkommen zwischen 520 und 1000 Euro davon 30 Prozent behalten. Für junge Menschen gilt bei einem Schüler- oder Studentenjob eine Obergrenze von 520 Euro. Gleichzeitig werden die Weiterbildungsmöglichkeiten ausgeweitet.

Normalzustand beim Kurzarbeitergeld

Der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld aus Corona-Pandemie und Energiekrise läuft zum 1. Juli aus. Ab dann gilt für Unternehmen wieder: Bei mindestens einem Drittel (bisher: zehn Prozent) ihrer Beschäftigten muss im Monat jeweils ein Entgeltausfall von mehr als zehn Prozent vorliegen.

Teureres Porto bei DHL

Manche DHL-Kunden müssen vom 1. Juli an höhere Preise bezahlen: Das Porto für das 10-Kilo-Paket steigt von 9,49 auf 10,49 Euro. Auch Dienstleistungen wie Nachnahme oder Sperrgut werden teurer.

Schutz für Whistleblower

Whistleblower – also Hinweisgeber, die Missstände in Behörden und Unternehmen aufdecken – sollen ab 2. Juli vor Entlassung und Schikanen bewahrt werden.

Außerdem müssen in Behörden und Unternehmen Anlaufstellen geschaffen werden, die Meldungen zu Betrügereien, Korruption oder zu Verstößen gegen Tierschutz- oder Umweltschutzregeln entgegennehmen.

E-Rezept in der Apotheke

Gesetzlich Versicherte können das E-Rezept in Apotheken mit ihrer Versichertenkarte abrufen. Bis Ende Juli sollen voraussichtlich 80 Prozent der Apotheken an das System angeschlossen sein.

1,45 Euro Gasspeicherumlage

Die Gasspeicherumlage, die einen Bruchteil des Erdgaspreises ausmacht, steigt zum 1. Juli auf 1,45 Euro je Megawattstunde (0,145 Cent je Kilowattstunde) von bisher 59 Cent je Megawattstunde. Für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 KWh ergeben sich Mehrkosten von gut 18 Euro im Jahr.

Aus für die Maestro-Funktion

Die Maestro-Funktion von Girokarten, die das Bezahlen und Geldabheben im Ausland ermöglicht, ist bei neuen Karten künftig nicht mehr verfügbar.

Der Kreditkartenanbieter Mastercard betont allerdings, dass bestehende EC-Karten mit Maestro-Funktion weiter gültig bleiben. Neu ausgegebene Karten sollen demnach Funktionen enthalten, die über Maestro hinausgehen.

Was genau auf die Kunden jetzt zukommt, lesen Sie hier ausführlich.

Talkshows und Tatort in der Sommerpause

Deutschlands Fernsehzuschauer müssen sich im Juli wieder von gewohnten Formaten verabschieden – für einige Wochen. So gehen etwa Sandra Maischberger (am 12.7.), Maybrit Illner (20.7.) und Markus Lanz (23.7.) in die Talk-Ferien. Außerdem ist der Juli ein Monat ohne frischen „Tatort“.

Neuheiten zum Streamen

Im Juli kommen einige Filme, Serien und Dokumentationen neu zu den großen Streamingdienstanbietern. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Neuheiten im Juli 2023 auf Netflix, Amazon Prime und Disney+.

Das Beste zum Schluss: Sommerferien

Wieder gibt es genau eine Woche, in der alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland gemeinsam Sommerferien haben, und zwar vom 28. Juli an, wenn Bayern als letztes Bundesland in die schulfreie Zeit startet.