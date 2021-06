Rekordtemperaturen : Eine Hitzeglocke über Nordamerika

In den Vereinigten Staaten wurden in den vergangenen Tagen Rekordtemperaturen gemessen – ohne Aussicht auf milderes Wetter. Eine Expertin meint, dass man sich künftig an solche Temperaturen gewöhnen müsse.

Schutz vor den Rekordtemperaturen: In Portland (Oregon) erholt sich Kermic Luster in einer klimatisierten Messehalle. Bild: AFP

Der Pazifische Nordwesten der Vereinigten Staaten wird von einer Hitzewelle mit Rekordtemperaturen heimgesucht. In Portland im Bundesstaat Oregon wurden am Samstag 42,2 Grad Celsius gemessen, die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang der Vierziger Jahre. Am Sonntag stellte die mit etwa 650.000 Bewohner bevölkerungsreichste Stadt des Beaver State den Rekord bereits wieder ein, als die Temperatur auf 44,4 Grad stieg.

Die Region südlich der kanadischen Grenze gilt an sich als eher gemäßigt. In der Regel liegen die Temperaturen im Juni bei 23 oder 24 Grad. Auch für Seattle im Nachbarstaat Washington sagte der Nationale Wetterdienst für die kommenden Tage Temperaturen von mehr als 100 Grad Fahrenheit (37,8 Grad Celsius) voraus. In den vergangenen Jahrzehnten waren in der Rain City nur drei Mal dreistellige Fahrenheit-Temperaturen gemessen worden. Amerikanische Meteorologen schrieben die Rekordtemperaturen einer sogenannten Hitzeglocke zu, bei der sich ein Hochdruckgebiet wie ein Deckel über eine Region lege.

Der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, hatte schon vor Beginn der historischen Hitzewelle Ende vergangener Woche angekündigt, in Gemeindezentren und Bibliotheken Kühlräume für ältere und kranke Menschen einzurichten. In der Region bei Seattle verfügt nur knapp jeder zweite Haushalt über eine Klimaanlage. In Oregon blieben Corona-Impfzentren derweil geschlossen.

Auch Sportveranstaltungen wie die Leichtathletikwettkämpfe in Eugene zur Qualifikation für das amerikanische Team bei den Olympischen Spielen wurden am Wochenende unterbrochen. Um möglichst vielen Bewohnern des Bundesstaats Abkühlung zu verschaffen, hob Gouverneurin Kate Brown unterdessen einige Tage früher als geplant pandemiebedingte Zugangsbeschränkungen für Kinos und Einkaufszentren mit Klimaanlagen sowie für Schwimmbäder auf.

Kristie Ebi, die an der University of Washington zu Gesundheit und globaler Erwärmung forscht, nannte die Rekordtemperaturen im Pazifischen Nordwesten einen Blick in die Zukunft. „Belege aus allen Regionen der Welt zeigen, dass der Klimawandel die Häufigkeit, Intensität und Dauer von Hitzewellen erhöht“, sagte die Wissenschaftlerin der Nachrichtenagentur Associated Press. „Wir werden uns an sie gewöhnen müssen.“