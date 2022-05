Dannenröder Forst : Baumbesetzerin „Ella“ aus Haft entlassen

Aktualisiert am

Die bislang unbekannte Umweltaktivistin, die von ihren Anhängern „Ella“ genannt wird, ist am Montag aus der Haft entlassen worden. Zuvor hob das Landgericht Gießen am Vormittag den Haftbefehl auf. Dies bestätigte ein Gerichtssprecher auf Nachfrage. Die Angeklagte habe einen Reisepass vorgelegt und damit ihre Identität preisgegeben, was sie seit ihrer Festnahme im November 2020 verweigert hatte.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Sie wurde im April 2022 in zweiter Instanz vom Landgericht Gießen zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, weil sie nach Überzeugung der Richter bei der Räumung des Dannenröder Forsts einem Polizisten aus einem Baumhaus heraus gegen den Helm getreten und einen anderen mit dem Knie attackiert hatte.

„Ella“ hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Sie kam unmittelbar nach der Aufhebung des Haftbefehls frei.

Mehr zum Thema 1/

Das Gericht hatte zuletzt geurteilt, die Kammer sehe es als erwiesen an, dass die Angeklagte einen der Beamten der Spezialeinheit, welche die Baumbesetzer bergen sollte, mit einem der Tritte am Helm traf und einen anderen mit dem Knie attackierte. Der Polizeieinsatz sei gerechtfertigt gewesen, nachdem der Vogelsbergkreis die Räumung des Geländes, durch das die Trasse der Autobahn führen wird, angeordnet hatte.

Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer ein Notwehrrecht ihrer Mandantin gegen einen unberechtigten Polizeieinsatz geltend gemacht. Außerdem forderten die Anwältinnen, das Verfahren müsse ohne Urteil beendet werden, denn Grundsätze eines fairen Verfahrens seien grob missachtet worden. So seien insbesondere entlastende Umstände, vor allem die Eigensicherung der Beamten, weder von der Polizei noch der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Alsfeld aufgeklärt worden.