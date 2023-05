Junge Männer, die häufig hoch potentes Marihuana konsumieren, haben ein erhöhtes Risiko an Schizophrenie zu erkranken. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, für die fast sieben Millionen Gesundheitsdaten ausgewertet wurden. Bis zu 30 Prozent der Fälle von Schizophrenie bei Männern im Alter von 21 bis 30 Jahren hätten verhindert werden können, wenn sie den Cannabiskonsum vermieden hätten, heißt es in der am Donnerstag in der Zeitschrift „Psychological Medicine“ veröffentlichten Studie.

Die Erkrankung, die grob als häufiger Konsum der Droge trotz negativer Folgen definiert ist, entwickelt sich früheren Untersuchungen zufolge bei etwa drei von zehn Marihuana-Konsumenten. Die jüngste Studie, die auf dänischen Gesundheitsakten basiert, ergänzt die zunehmende Forschung über Cannabis und psychische Gesundheit in den USA und anderen Ländern.

Lebenslange Erkrankung

„Die Verflechtung von Drogenkonsum und psychischen Erkrankungen ist ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit, das dringende Maßnahmen und Unterstützung für die Betroffenen erfordert“, sagt die Mitautorin Nora Volkow, die auch Direktorin des National Institute on Drug Abuse ist. „Die Beweislage ist stark genug, um zur Vorsicht zu raten“, insbesondere für Menschen mit einer Familiengeschichte von Schizophrenie oder frühen Symptomen der psychischen Störung.

Schizophrenie, die durch einen Verlust des Realitätssinns und durch Symptome wie Wahnvorstellungen und Stimmenhören gekennzeichnet ist, kann eine lebenslange Erkrankung sein, die schwer zu behandeln ist. Laut einer in der Zeitschrift „Clinical Journey of Psychiatry“ veröffentlichten Studie belief sich die wirtschaftliche Belastung der USA durch Schizophrenie im Jahr 2019 auf 343,2 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2013.

Die Studie ist die erste, die den Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und Schizophrenie in einer großen Bevölkerungsgruppe aufzeigt. Frühere Forschungen haben einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Cannabis mit einem hohen Gehalt an der psychoaktiven Substanz THC und Psychosen, dem Verlust des Kontakts zur Realität, der ein Hauptsymptom der Schizophrenie ist, aufgezeigt. Es wird auch angenommen, dass ein früherer und häufigerer Cannabiskonsum das Risiko erhöht.

Ernsthafte Risiken

Der Studie zufolge ist der Cannabiskonsum zwar nicht für die meisten Fälle von Schizophrenie in Dänemark verantwortlich, hat aber in den letzten fünf Jahrzehnten zu einer wachsenden Zahl von Fällen beigetragen. In der Altersgruppe der 16- bis 49-Jährigen schätzt die Studie, dass 15 Prozent der Schizophreniefälle bei Männern hätten vermieden werden können, wenn sie auf den Cannabiskonsum verzichtet hätten, während dies bei Frauen nur in 4 Prozent der Fälle zuträfe.

Indes wollen viele US-Cannabisunternehmen die Stärke ihrer Produkte erhöhen, um mit der Verbrauchernachfrage Schritt zu halten. Einige US-Bundesstaaten und Deutschland haben kürzlich überlegt, ob sie die Stärke von Marihuana begrenzen sollten.