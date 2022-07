Rave the Planet: Der Loveparade-Gründer legt wieder los

Rave the Planet

Der Loveparade-Gründer legt wieder los

Von Andreas Pein

Zehntausende haben am Samstag in Berlin mit Loveparade-Gründer Dr. Motte das neue Technospektakel „Rave The Planet“ gefeiert. Es war eine gigantische Geburtstagsparty – und eine Demonstration.