Es soll helfen, Phänomene wie Dunkle Materie und Schwarze Löcher weiter zu entschlüsseln und weit entfernte Objekte aufzuspüren: In Südafrika sowie in Australien entsteht das größte Radio-Teleskop der Welt.

Aus dem Fenster der Pilatus-Propellermaschine ist lange Zeit nur trockene Landschaft zu sehen. Aus dem Nichts taucht dann in Südafrikas Provinz Nordkap eine kurze Landebahn inmitten von Sand und Dornenbüschen auf. Nicht weit entfernt sind futuristische Ungetüme zu sehen. Wie riesige Ohrmuscheln ragen sie in den tiefblauen Himmel. Es sind Antennen für den Empfang von Radiowellen aus dem All: die erste Stufe einer der größten Astronomie-Forschungsanlagen auf der Welt.

Normalerweise befördern die kleinen Flieger Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker aus dem 700 Kilometer entfernten Kapstadt zu diesem verlassenen Flecken Erde. In der vergangenen Woche stattete die deutsche Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger mit Entourage aus Berlin und Pretoria dem Projekt einen Besuch ab. Deutschland wird nach mehr als 30 Jahre langen Vorbereitungen und Planungen Mitglied des Square Kilometre Array Observatory (SKAO), einer 2021 gegründeten multi­nationalen Organisation. Bisher hatte Deutschland nur einen Beobachterstatus inne. „Mit dem einzigartigen Superteleskop brechen wir in eine neue Ära der Astronomie auf“, sagt die FDP-Politikerin. „Wir wollen damit Grenzen überwinden, des Wissens und auch von Ländern.“

Nicht einmal Schafzüchter dürfen in der Nähe wohnen

Mitglieder sind Australien, China, Italien, die Niederlande, Portugal, Südafrika, die Schweiz und Großbritannien; Beobachterstatus haben Kanada, Frankreich, Indien, Japan, Südkorea, Spanien und Schweden. Die Max-Planck-Gesellschaft, die von Beginn an involviert ist, stellt laut Ministerium 21 Millionen Euro zur Verfügung. Als volles Mitglied habe Deutschland künftig ein Stimmrecht bei Entscheidungen über Auftragsvergaben und die Wahl weiterer künftiger Standorte.

Südafrika wie auch Australien hatten vor etwa zehn Jahren den Zuschlag als Standorte für das größte Radioteleskop der Welt gewonnen. Nach der Fußball-WM 2010 war in Südafrika von einer „WM der Wissenschaften“ die Rede, von einem künftigen „Mekka der Astronomie“. Die afrikanische Industrienation hat renommierte Universitäten, etablierte Observatorien und vor allem große freie Flächen, in denen Sternenforscher fast ungestört arbeiten können.

Nicht einmal Schafzüchter dürfen im näheren Umkreis um die Signalempfänger aus dem All wohnen. Besucher müssen Handys und Computer ausschalten. Flugzeuge sollen die Forschungsstätte umfliegen. Mit Satellitenunternehmen führen die Betreiber Gespräche über Umwege, denn selbst die Strahlung von weit entfernten Satellitenschwärmen könnte für die Messungen ein Problem darstellen. Viel Zeit haben die Entwickler damit verbracht, die Antennen so zu konstruieren, dass keine selbst verursachten Störungen auftreten.

Weit entfernte Energiequellen aufspüren

Mit dem Empfang der Radiowellen lässt sich die Geschichte des Universums fast bis zur Zeit des Urknalls zurückverfolgen. Auch Phänomene wie Dunkle Materie, Schwarze Löcher und rotierende Neutronensterne wollen die Wissenschaftler weiter entschlüsseln. Radiowellen können dafür genutzt werden, weit entfernte Objekte und Energiequellen aufzuspüren. Mit sieben mittlerweile nicht mehr betriebenen Antennen zu Testzwecken fing es an. Dann weihte Südafrikas damaliger Vizepräsident David Mabuza 2018 den Vorläufer des SKAO ein. Die 64 Schüsseln des „Meer-KAT“, betrieben vom Südafrikanischen Radio-Astronomie-Observatorium, empfangen seitdem ständig Daten aus dem All. Im Februar entdeckten Wissenschaftler beispielsweise erstmals Gaswolken aus Wasserstoffatomen in sehr hoch angeregten Zuständen, Rydberg-Atome, in einer viele Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie. Experten schwärmten zu Beginn des Projekts, das Meer-KAT sei so empfindlich, dass es ein Mobilfunksignal vom Saturn aufschnappen könnte.

Demnächst beginnt die zweite Phase. Insgesamt sollen fast 200 in den Himmel gerichtete Schüsseln mit einem Durchmesser von 15 Metern in der Karoo errichtet werden. In Australien werden 130.000 spitze Antennen für einen anderen Frequenzbereich in die Höhe ragen. Später könnten sich andere afrikanische Länder als neue Standorte anschließen.

Es entstehen riesige Datenmengen

Das mehr als 1,3 Milliarden Euro teure internationale Projekt befördere nicht nur die Wissenschaft, sondern auch „Computing, Datenmanagement und die Ausbildung in Mathematik, den Naturwissenschaften und Informatik“, sagt Ministerin Stark-Watzinger. Die Verarbeitung so großer Datenmengen ist Neuland und daher auch für Unternehmen oder andere Wissenschaftsbereiche interessant. Hochleistungsübertragungsnetze und modernste Großrechner sind dafür nötig. Das SKAO wird zwei Supercomputer nutzen, die an der Rechenleistung gemessen zu den fünf besten Superrechnern international gehören. Im Jahr wird das SKAO-Observatorium so viele Daten aufnehmen, wie in den Speicherplatz von einer Million gängiger Laptops passen. Die Datenmenge ist so groß wie die des gesamten Internets 2016. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass astronomische Daten nicht vertraulich sind.

Vor allem in Südafrika hat das Projekt das Interesse für die Sternenkunde schon angekurbelt. Hunderte Stipendien wurden auf den Weg gebracht. In acht weiteren afrikanischen Ländern soll es Ausbildungsprogramme für die Radio-Astronomie geben, um dieses Feld der Wissenschaft nicht nur den reichen Industrie­nationen zu überlassen. In der näheren Umgebung, in dem kleinen Ort Carnarvon, einer früheren Missionsstation, löst das SKAO besondere Betriebsamkeit aus. Ein Meerkat National Park ist beispielsweise geplant, wo über Klimawandel, Umweltschutz und Biodiversität geforscht werden kann. „Astro-Tourismus“ ist das große Schlagwort. Bis 2029 soll die SKAO-Bauphase mit den 200 Lauschern ins All abgeschlossen sein.