Prozess gegen Thomas Drach : „Hang zu erheblichen Straftaten“

Dass vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen einen besonders gefährlichen Mann beginnt, wird am Dienstagmorgen schon auf der Anfahrt klar. Rund um das weitläufige Gerichtszentrum haben Polizei und Ordnungsamt Haltverbotszonen er­richtet. Straßen werden gesperrt, Bereitschaftspolizisten mit Maschinenpistolen haben sich postiert. Dann rollen drei schwarze Wagen mit Blaulicht heran. Der 61 Jahre alte Thomas Drach und sein aus den Niederlanden stammender acht Jahre jüngere Mitangeklagter Eugen W. müssen sich wegen einer Serie brutaler Überfälle auf Geldboten verantworten.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Drach ist für sein skrupelloses Vorgehen bekannt. Sein spektakulärster Coup gelang ihm, als er 1996 gemeinsam mit Komplizen den Fabrikantenerben, Mäzen und Sozialforscher Jan Philipp Reemtsma entführte und 30 Millionen Mark erpressen konnte. Bis zu seiner Festnahme im März 1998 ­lebte Drach in Saus und Braus. Im März 2001 wurde er in Hamburg zu vierzehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt; 2013 kam er frei und setzte sich bald darauf ins Ausland ab, wo sich seine Spur verlor.

Endgültig wieder in den Fokus deutscher Ermittler kam Drach nach einem Überfall auf Geldkuriere am Flughafen Köln/Bonn im März 2019. Rasch brachte eine Kölner Ermittlungskommission zwei ähnliche Raubüberfalle aus dem Jahr davor mit Drach in Verbindung, die auf einem Parkplatz einer IKEA-Filiale in Köln und auf einem Supermarktplatz in Limburg statt­gefunden hatten. Anfang November 2019 kam ein Raubüberfall vor einem IKEA-Möbelhaus in Frankfurt hinzu. Stets gingen die Täter nach ähnlichem Muster vor: Mit einem Revolver oder einem Sturmgewehr AK-47 bewaffnet, erbeutete einer von ihnen (nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft stets Drach) die Geldbehälter. Sodann raste der Täter in einer dunklen Limousine davon, steckte sie einige Kilometer entfernt in Brand und setzte mit ­seinem Komplizen die Flucht in einem anderen Wagen fort.

Ende Februar 2021 wurde Thomas Drach festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen konnte Drach Ende Februar 2021 in Amsterdam festgenommen werden, einen Monat später ging der Polizei auch sein mutmaßlicher Komplize ins Netz, der am Überfall am Flughafen Köln/Bonn un­mittelbar beteiligt gewesen sein soll. Bei dem Überfall in Frankfurt im November desselben Jahres soll der Niederländer ­Beihilfe geleistet haben. Auch in Limburg soll der Niederländer das Fluchtfahrzeug gefahren haben.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Rund um den Kölner Strafprozess scheint die Polizei Drach so manches zuzutrauen: dass er es wieder einmal irgendwie geschafft hat, Komplizen einzuspannen, dass er den Beginn der Hauptverhandlung für einen Fluchtversuch nutzen könnte, weil er wegen der Schwere seiner mutmaßlichen Taten und wegen seiner vielen einschlägigen Vorstrafen anders wohl nie mehr auf freien Fuß kommen kann. Am Dienstagmorgen gleicht die Polizei vor dem Gerichtssaal die Personaldaten aller Zuschauer und Journalisten noch einmal minutiös ab. Erst mit gut einer Stunde Verspätung kann der Vorsitzende Richter Jörg Michael Bern die Verhandlung eröffnen. Noch einmal eine Stunde vergeht mit allerlei Vorgeplänkel. Dann endlich kann die Anklage verlesen werden.