Projekt zur Aufforstung : Mit Buchen gegen Borkenkäfer

Längst sind die Folgen des Klima­wandels auch in den heimischen Wäldern angekommen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung löst von sofort an ihr Versprechen ein, dagegen etwas zu unternehmen: Durch ihre Beteiligung an einem Wiederaufforstungsprojekt von HessenForst gibt die F.A.Z. ihren verbliebenen Ressourcenverbrauch von umgerechnet 6000 Bäumen im Jahr der Natur nun zurück.

Wenn man das Projekt in Augenschein nehmen will, startet man am Parkplatz „Landsgraben“, nördlich von Eppstein im Taunus und nur einen Steinwurf von Königstein entfernt. Anderthalb Kilometer geht es in einer Linkskurve den Berg hinauf – dann tut sich eine dreieinhalb Hektar große kahle Fläche auf. Sie befindet sich am Eichkopf im Revier von Förster Jochen Raus, das insgesamt 15 Quadratkilometer groß ist. Die Sonne scheint an diesem Novembertag auf freundliche Brauntöne. Vor drei Jahren aber war hier noch alles grün, stand hier ein dichter Fichtenwald.

„Ein Jahr ­später war der Wald verschwunden“

Das Jahr 2019 war der Anfang. „Da ging es los“, sagt Raus. „Ein Jahr ­später war der Wald verschwunden.“ Die Schuld daran trägt die Trockenheit: In den Sommern ist es zu heiß gewesen, außerdem fällt zu wenig Niederschlag. Das freut die Borkenkäfer, schädigt aber zugleich die Abwehrkraft der Bäume. „Die vertrockneten Bäume konnten kein Harz ausbilden, um sich gegen den Buchdrucker zu wehren“, erklärt Raus – so heißt der auf Fichten spezialisierte Borkenkäfer.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Funktionieren die natürlichen Abwehrkräfte der Natur und ist es feucht genug, sind die Bäume gesund, dann hat der Borkenkäfer keine große Chance. Doch heute zeugen nur eine Handvoll Lärchen und eine einsame Douglasie, die nicht auf dem Speiseplan des Borkenkäfers stehen, von der Höhe des einstigen Walds. „Die Fichten waren 75 Jahre alt und wären frühestens nach weiteren 25 geerntet worden“, erinnert der Förster an die im Wortsinn nachhaltige Arbeit, die hier erledigt wird.

Die Pflanzung der im ersten Schritt 6000 Bäume mit der Hilfe der F.A.Z. ist also ein Engagement für die Zukunft. Denn in den Waldboden kommen einjährige Setzlinge, zum weit überwiegenden Teil Eichen, exakt im Verhältnis fünf zu eins, in einer überraschend dichten Pflanzung. Ergänzt werden sie durch Buchen, ­Linden und Hainbuchen. Weil junge Eichen auch von anderen Tieren gerne gefressen werden, schützt man die Neuanpflanzung mit einem Zaun. Auch die Standorte für die weiteren mehr als 10.000 Bäume, die mit Unterstützung dieser Zeitung gepflanzt ­werden, liegen in heimischen Wäldern.

Mehr zum Thema 1/

In welchen Dimensionen ein Förster denken muss, zeigt sich zurück am Parkplatz „Landsgraben“. Hier stehen gewaltige Eichen. Ihr Alter: knapp 200 Jahre. Auf die frischen Einjährigen muss man beim Treten noch auf­passen. In 30 Jahren wird der Stammdurchmesser vielleicht rund 20 Zentimeter betragen. Es ist ein weiter Weg, aber ein Anfang ist gemacht. Der Landesbetrieb HessenForst steht vor der Aufgabe, rund 30.000 Hektar Staatswald so aufzuforsten, dass dieser dem Klimawandel und Extremwetterereignissen trotzen kann. Die F.A.Z. reiht sich mit ihrem Beitrag in dieses ­Projekt ein.