Problembär in Kalifornien : „Hank terrorisiert uns“

Seit Wochen bricht ein Bär in Kalifornien immer wieder in Häuser ein, um Essbares zu suchen. Die Anwohner wollen das Tier loswerden. Doch so einfach ist das nicht.

Auf Hausbesuch: Eine Sicherheitskamera fängt Schwarzbär „Hank the Tank“ ein, wie er eine Toreinfahrt am Balboa Drive in Tahoe Keys hochspaziert. Bild: SaveTahoeBears/facebook

Waldbeeren, Kräuter und Ameisen? Nicht für „Hank the Tank“. Der kalifornische Schwarzbär, der inzwischen mehr als 200 Kilogramm wiegt, bevorzugt Pizza, Brot und was sich sonst noch in Kühlschrank oder Vorratskammer findet. Nach mehr als 40 Ein­brüchen des hungrigen Bären in Wohnhäuser am Lake Tahoe, einer der beliebtesten Ferienregionen im Westen der Vereinigten Staaten, macht sich bei den Anwohnern Unmut breit. „Hank terrorisiert uns“, sagte Wendy Voorsanger, die seit zwei Jahren in South Lake Tahoe wohnt, dem Sender ABC. Der Bär brach schon zweimal in das Haus der Kalifornierin ein. Das erste Mal riss er um zwei Uhr nachts die Haustür aus dem Rahmen, das zweite Mal stieg er durch ein Fenster ein, nachdem Voorsanger den Holz­rahmen der Tür durch eine Stahlkonstruktion verstärkt hatte.

Das Problem, sagte sie, sei achtlos entsorgter Müll. Statt Essensreste und anderen Abfall in bärensicheren Containern an verschiedenen Plätzen in der Stadt zu entsorgen, stellten viele Bewohner ihre Mülltonnen weiterhin an die Straße. „Hank und die anderen Bären laufen hier fast täglich durch die Gärten. Sie haben sich inzwischen angepasst und gehen nicht mal mehr in den Winterschlaf. Die Tiere finden praktisch ständig etwas zu fressen“, sagte Voorsanger. Um die Schwarzbären (Ursus americanus) zu vertreiben, greift die Romanautorin immer wieder zu Lufthorn oder Kochtopf und Metallkelle. Zudem hat sie sich einen elektronischen Wachhund angeschafft. Sobald „Hank the Tank“ („Hank der Panzer“) sich der Haustür nähert, beginnt „Rex“ zu bellen.

Nach mehr als 150 Notrufen verängstigter Anwohner ist auch die Geduld der kalifornischen Behörde für Fischerei und Wildtiere (CDFW) erschöpft. Allein am vergangenen Wochenende suchte „Hank the Tank“ im Viertel Tahoe Keys zwei Wohngebäude heim. Laut South Tahoe Police Department zwängte sich der auffällig dicke Bär am Freitag durch das Fenster eines leerstehenden Hauses. Er entschloss sich erst zum Rückzug, als mehrere Beamte seine Futtersuche durch Schläge gegen die Hauswände störten. „Wir wollen die Bären dazu bringen, sich ­wieder in die Wälder zurückziehen“, ließ die Polizei bei Facebook wissen und ­forderte die etwa 25.000 Bewohner in South Lake Tahoe auf, Lebensmittel und Abfall in einem verschlossenen Metallschrank, genannt „Bear Box“, aufzubewahren. Am Samstag, einen Tag später, suchte „Hank the Tank“ das nächste Haus heim, dieses Mal durch die Tür.

Eine Behörde versucht, den Bären zu fangen

Das California Department of Fish and Wildlife bemüht sich derweil, den Bären zu fangen. Vor einigen Wochen stellte die Behörde eine Falle auf, um die der Bär aber einen Bogen schlug. Bevor die braune Metallkiste wieder abgeholt wurde, besprühten Tierschützer sie mit dem Schriftzug „Bärenmörder“.

In der Vergangenheit hatte das CDFW wiederholt mitgeteilt, „Hank the Tank“ unter Umständen einzuschläfern. Ein Bär, der sich zu sehr an Menschen gewöhnt habe, könne nicht ausgewildert werden. „Wenn man ihn in der Wildnis aussetzt, ver­hungert er, weil er verlernt hat, nach Fressen zu jagen. Er würde langsam und qualvoll sterben“, erinnerte der CDFW-Sprecher Peter Tira an den sogenannten Safeway Bear im Jahr 2020.

Das ebenfalls mehr als 200 Kilogramm schwere Tier war damals in Kings Beach an der Nordküste des Lake Tahoe gefangen worden, nachdem es immer wieder Supermärkte und Tankstellen geplündert hatte. Die Behörde für Fischerei und Wildtiere setzte den Schwarzbären später in den Kiefernwäldern des Bezirks El Dorado aus. Einige Monate später wurde der Safeway Bear erschossen, als er fast verhungert einen Campingplatz im Nachbarbezirk Alpine nach Futter absuchte.

Kalifornische Tierschützer werfen den Behörden seit Jahrzehnten vor, den Lebensraum der noch etwa 30.000 bis 40.000 Schwarzbären des Bundesstaats durch Besiedelung stetig zu verkleinern. Zudem hätten auch die ungewöhnlich großen Flächenbrände der vergangenen Jahre das Habitat der Bären weiter begrenzt. Die Organisation Bear League sucht nun ein Tierschutzgebiet, das „Hank the Tank“ aufnimmt. „Wir müssen einen Weg finden, mit ihm zusammen­zuleben“, forderte Ann Bryant, die Sprecherin des Vereins. „Der Bär tut nur das, was wir ihm angewöhnt haben.“