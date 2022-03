Flüchtlinge privat aufnehmen : „Macht euch keinen Stress. Das ist jetzt euer Zuhause.“

So hat es das noch nie gegeben: Tausende Deutsche bieten den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine Platz in ihren Wohnungen an. Bestenfalls tut die Hilfe beiden Seiten gut. Ein Beispiel aus Berlin.

Gastgeber Susanne (links) und Florian (rechts), Yana und ihr Sohn Yan und Viktoriia mit Tochter Yevgeniia (v.l.n.r.) am großen Küchentisch in Berlin-Mitte Bild: Julia Zimmermann

Zwischen Feiertagsfrühstück und Stadtspaziergang stehen Yana und Viktoriia vor dem Arbeits- und Gästezimmer, das seit Freitag Nacht ihres ist. Eine großzügige Altbauwohnung in Berlin-Mitte, abgezogene Dielen und mattweiß lackierte Holztüren. Die Habseligkeiten der Ukrainer füllen nicht mal ein kleines Regal. Yanas Jogginghose ist neu von H&M; das mandarinenfarbene Strickoberteil dazu sowie Viktoriias Sweatshirt und Jeans haben sie von einer Freundin ihrer Gastgeberin bekommen. Die Frauen, beide 47 Jahre alt, halten Laptops aufgeklappt im Arm. Viel mehr befand sich nicht in den kleinen Tagesrucksäcken, mit denen sie in Berlin ankamen. An ihrem letzten Tag in Kiew hatte Yana auf die Schnelle ein paar Dinge zusammengerafft. Das war am 25. Februar. Wer hätte gedacht, dass sie eine Woche später bei Susanne und Florian einziehen würden?

Viktoriia tippt ukrainische Buchstaben in den Google-Übersetzer. „Ich fühle mich unwohl“, erscheint da jetzt auf Englisch. „Es ist schwer, sich klarzumachen, dass wir in ihr Leben . . .“ Viktoriia verändert die Eingabe, weil sie mit der Übersetzung nicht zufrieden ist. „Hineingebrochen sind“ passt ihr nicht. „Hineingeplatzt“, schlägt Google vor.

„Wir waren geschockt, wie jeder andere auch.“

Putins Angriffskrieg ist in einer Weise über die Welt hineingebrochen, die auch die Menschen in Deutschland betrifft oder zumindest tief betroffen macht. Schon als die ersten Züge mit Geflüchteten am Berliner Hauptbahnhof eintrafen, meldeten sich in Telegram-Gruppen und auf Internetplattformen Leute, die ihr Zuhause als Unterkunft anboten. Auch die 40 Jahre alte IT-Projektmanagerin Susanne erzählt, wie sie nur den Fernseher anmachte und zu heulen anfing. „Wir waren geschockt, wie jeder andere auch“, sagt ihr Freund Florian, 39, Data Science Berater. „Schnell war klar, dass wir unbedingt helfen wollten. Und wir haben Platz, insofern geht das ja.“

Weil es mit der Onlinevermittlung nicht klappte, fuhr das Paar direkt zum Bahnhof. Am Donnerstag vor einer Woche standen dort reihenweise Leute. die Pappschilder vorbereitet hatten, entweder auf Englisch oder gleich als Piktogramm: „Mutter und Kind“ hieß es da beispielsweise oder „für ein bis zwei Wochen“. Freiwillige Helfer vermittelten den Kontakt. Seit jedoch ständig neue Züge ankommen, seit vor Menschenhändlern gewarnt wurde und Berlin sein offizielles Ankunftszentrum wegen Überfüllung schloss, wird das Gros der Geflüchteten direkt mit Bussen in andere Bundesländer gebracht.

Derweil haben sich auf unterkunft-ukraine.de mehr als 130.000 potentielle Gastgeber im ganzen Land gemeldet. Im Idealfall werden die Leute gezielt verständigt, wenn eine entsprechende Bleibe gesucht wird; die Software soll beim Matching helfen.

Es ist kurz nach Mitternacht, als Susanne am Freitag vergangener Woche zum zweiten Mal am Bahnhof steht und die Helfer durch ihr Megafon rufen, zwei Frauen und zwei Teenager brauchten eine Unterkunft. Sie hebt den Arm. „Vollkommen krass“, sagt sie rückblickend: „Wir haben die einfach mitgenommen.“ Maximal vier Personen, so war es zu Hause abgesprochen. Yan und Yevgeniia, beide 15 Jahre alt, bekommen das Schlafzimmer, die Mütter das Arbeits- und Gästezimmer.