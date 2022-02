Boris Johnson : Abgelenkt von „Partygate“

Boris bei der Arbeit: So sieht sich der Premierminister am liebsten Bild: dpa

Wenn ein Regierungschef Tag für Tag betonen muss, er sei mit großem Eifer dabei, die Probleme des Landes zu lösen, dann kann man sicher sein, dass dieser Regierungschef sich in einer ernsten politischen Krise befindet. Der britische Premierminister, jenseits aller Skandale nie als akribischer Arbeiter aufgefallen, sendet zurzeit ständig solche Signale.

Die am ehesten wahrnehmbare Tätigkeit Johnsons in den vergangenen Tagen war die Ernennung neuer Mitarbeiter in seinem engeren Umfeld. Das war notwendig geworden, weil mehrere Untergebene entweder selbst in „Partygate“ verwickelt sind oder nicht mehr bereit sind, für den Premierminister den Kopf hinzuhalten.

Warten auf die „smoking gun“

Dessen politisches Überleben hängt weiterhin vom Wohlwollen in der konservativen Unterhausfraktion ab. Dort scheuen relativ viele immer noch die offene Rebellion. Die Unentschlossenen warten offenbar auf den endgültigen Untersuchungsbericht zu den vielen Feierlichkeiten, die während des Lockdowns unter Bruch geltender Regeln in der Downing Street stattfanden.

Was aber machen sie, wenn der Bericht nicht die „smoking gun“ liefert und Johnson sich weiter in Ausflüchten verliert? Dann bleibt der Regierungschef weiter so stark abgelenkt, dass er seiner eigentlichen Arbeit nicht nachgehen kann. Und irgendwann ist so viel Zeit vergangen, dass Wahlen anstehen. Spätestens dann werden die verhinderten Rebellen ihr Zögern mit Sitzverlusten bezahlen.