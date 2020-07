Preisverleihung : „Pictures“ ist „Spiel des Jahres“

Aktualisiert am

Die Preisverleihung zum „Spiel des Jahres“ fand trotz Corona-Krise am Montag in Berlin statt. Bild: dpa

Am Montag sind in Berlin trotz der Corona-Pandemie die Kritikerpreise „Kennerspiel des Jahres 2020“ und „Spiel des Jahres 2020“ verliehen worden. „Wir haben uns entschieden, die Preisverleihung nicht ausfallen zu lassen, das sind wir dem Kulturgut Gesellschaftsspiel schuldig“, sagte Harald Schrapers, Jurymitglied und Vorsitzender des Vereins „Spiel des Jahres“. Während des Lockdowns konnte die Spielebranche ein Umsatzwachstum von etwa 25 Prozent verzeichnen.

Als „Kennerspiel des Jahres 2020“ wurde das kooperative Kartenspiel „Die Crew“ von Thomas Sing ausgezeichnet. Die Spieler begeben sich dabei auf Weltraummissionen und versuchen, durch Stiche Karten zu erhalten und Aufgaben zu erfüllen. „Kaum ein Spiel zuvor war in der Lage, den besonderen Charme von Stichspielen so auf den Punkt zu bringen“, lobte Schrapers. „Spiel des Jahres“ ist das Familienspiel „Pictures“ von Daniela und Christian Stöhr. Ziel ist es, seinen Mitspielern mit Hilfe von Spielmaterialien wie Schnürsenkeln, Stöcken oder Symbolkarten ein verdecktes Motiv zu beschreiben. „Das Spiel ist sehr zugänglich und damit für jeden geeignet, der gern kreativ ist“, sagte Jurymitglied Julia Zerlik.

Mehr zum Thema 1/

Mit der Preisvergabe will der Verein die Entwicklung wertvoller und ansprechend gestalteter neuer Spiele anregen. Während sich das „Spiel des Jahres“ an Familienspielen orientiert, richtet sich das Kennerspiel an erfahrenere Spieler.