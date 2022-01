Aktualisiert am

Präsidentenwahl in Italien

Präsidentenwahl in Italien :

Präsidentenwahl in Italien : Die politische Rechte ist geschwächt

Die Wiederwahl von Sergio Mattarella als Staatspräsident erschüttert vor allem das rechte Lager der italienischen Politik. Zu diesem gehören, neben einigen kleineren Parteien, Silvio Berlusconis christlich-demokratische Partei Forza Italia, die rechtsnationale Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini und die postfaschistische Partei „Brüder Italiens“ unter der Führung von Giorgia Meloni. Während Lega und Forza Italia seit Fe­bruar 2021 zur „Einheitskoalition“ unter Ministerpräsident Mario Draghi gehören, sind die „Brüder Italiens“ die einzige Oppositionspartei von nennenswerter Größe.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Gemeinsam haben die zugleich regierenden und opponierenden Parteien der italienischen Rechten seit mindestens drei Jahren einen leichten Vorsprung vor der Linken. Die Rechte kommt bei Wahlen – seien es regionale und lokale Abstimmungen in Italien oder die Europawahlen 2019 – sowie in Umfragen auf jeweils 46 bis 49 Prozent, während die Parteien der Linken zusammen 42 bis 44 Prozent erreichen. Auch in der Versammlung der 1009 Wahlleute, die sich sechs lange Tage mit der Wahl eines Staatspräsidenten abquälte, hatte das rechte Lager mit 452 Stimmen ein Übergewicht gegenüber der Linken mit 405 Stimmen.