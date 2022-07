Kolumne „Reiner Wein“ : Jenseits von Port Tonic

Aktualisiert am

Unser Kolumnist streift durch Portugal und begegnet einem Weißwein aus Por­talegre, der ihn begeistert. Doch sind es erfrischende Port-Tonics, die er Ihnen besonders ans Herz legen will.

Neulich habe ich mich mal wieder raus aus meinem üblichen Jagdrevier begeben, in dem überwiegend Deutsch oder Französisch gesprochen wird, und bin in Portugal gelandet, in Porto. Ein Weißwein hat es mir besonders angetan, ein Alentejo aus Por­talegre im Süden des Landes.

Der 2017er Branco der zu den Symington Estates gehörenden Quinta da Fonte Souto ist der Erstling dieses Guts, das die eigentlich am Douro beheimatete britisch-portugiesische Familie im gleichen Jahr erst erworben hat. Der auf Arinto und Verdelho basierende Weißwein aus dem Nationalpark Serra de São Mamede wächst in einem vergleichsweise kühlen Klima auf Schiefer- und Granitböden und ist ein genialer Tisch- und Fischwein. Es ist ein edler, an Assyrtiko oder auch Riesling erinnernder Weißwein mit kräftiger, aber eleganter Struktur und nachhaltiger Länge. Teuer ist er nicht: der 2021er wird 17,50 Euro kosten (künftige Bezugsquellen über smart@smart-wines.de).