Drogenfund : Polizei stellt eine halbe Tonne Kokain in Schweizer Nespresso-Werk sicher

In einem Nespresso-Werk in der Schweiz sind 500 Kilogramm Kokain mit einem geschätzten Wert von rund 50 Millionen Schweizer Franken (rund 48 Millionen Euro) sichergestellt worden. Mitarbeiter des Nestlé-Unternehmens in Romont hätten eine weiße Substanz in Säcken mit frisch gelieferten Kaffeebohnen gefunden, teilte die Polizei im Kanton Freiburg mit.

Bei einer Analyse habe sich herausgestellt, dass es sich um Kokain handele. Die Polizei habe dann die an diesem Tag per Zug an die Fabrik gelieferten fünf See-Container durchsucht, mehr als 500 Kilogramm Drogen entdeckt und beschlagnahmt. Die Container seien wohl aus Brasilien gekommen.

Die Polizei teilte weiter mit, es scheine, dass das Kokain für den europäischen Markt bestimmt gewesen sei. Die Drogen seien nicht mit Produkten des Unternehmens in Kontakt gekommen.