Studie des AWI : So viel Plastikmüll in der Arktis kommt aus Deutschland

Dass die Arktis und vor allem die Inselgruppe Spitzbergen, die zu Norwegen gehört, eine Art Endlager von Plastikmüll für fast die ganze Welt ist, hatte die Meeresbiologin Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) mit Sitz in Bremerhaven schon vor längerer Zeit herausgefunden. Nun hat sie zusammen mit Anna Natalie Meyer genauer auf die Abfallberge geschaut. Die beiden Wissenschaftlerinnen fanden dabei in einer Studie heraus, dass ein Drittel des eindeutig identifizierbaren Plastiks seinen Ursprung in Europa hat, und ein großer Teil davon stammt sogar aus Deutschland. Das zeige, dass selbst reiche und umweltbewusste Industrienationen wie Deutschland, die sich ein besseres Abfall-Management leisten könnten, signifikant zur Verschmutzung ferner Ökosysteme wie der Arktis beitrügen, so das Fazit von Melanie Bergmann.

Die Ozeane sind längst zu Müllkippen verkommen. Drei Viertel des Mülls im Meer sind Plastik. Jedes Jahr kommen etwa 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen hinzu, was einer Lastwagenladung pro Minute entspricht. Bis zur völligen Zersetzung von Plastik können Tausende Jahre vergehen. Selbst die scheinbar unberührte Wildnis des Hohen Nordens bleibt davon nicht verschont, wie Melanie Bergmann, die regelmäßig mit einer Tiefseekamera, die hinter dem AWI-Forschungsschiff Polarstern hergezogen wird, nach den Beständen verschiedener Lebewesen im Arktischen Ozean schaut, feststellen musste.

Seit 1999 gibt es zudem das Observatorium Hausgarten des AWI an der Framstraße, westlich von Spitzbergen. Über die Jahre fiel der Forscherin auf, dass immer mehr Plastik zu sehen war. Darum begann sie, den Müll an verschiedenen Stationen zu zählen. Dabei kam heraus, dass er sich innerhalb von 15 Jahren versiebenfachte, an einer Station verdreißigfachte er sich sogar.

2016 habe sie dann angefangen, die Zusammensetzung von Müll an arktischen Stränden systematisch zu erforschen, sagt Bergmann. Sie hatte auch die Idee zu einem Citizen-Science-Projekt und holte Touristen mit an Bord, die an den Stränden Spitzbergens und damit auf einer Fläche von 38.000 Quadratmetern den angeschwemmten Müll während ihrer Reise im Vorbeigehen einsammelten. Zwischen 2016 und 2021 kamen so 23.000 Teile mit einem Gesamtgewicht von 1620 Kilogramm zusammen.

Das meiste davon, nämlich 80 Prozent, ist Plastikmüll und zwar aus der Fischerei, zum Beispiel Netze und Seile. Rückschlüsse darauf, woher der Abfalls stammt, ist kaum möglich. Nur so viel ist klar: Er dürfte mehrheitlich seinen Ursprung in Anrainerstaaten der Arktis haben, besonders in Russland und in Norwegen. Dafür spricht, dass sich ein großer Teil (knapp zwei Drittel) von etwa einem Prozent des identifizierbaren Mülls dorthin zurückverfolgen lässt. Die Forscherinnen fanden auf ihm noch Aufschriften oder Einprägungen.

32 Prozent kam aus Russland, 16 Prozent aus Norwegen. Von den anderen 206 Teilen, die aus zwei großen Säcken der Jahre 2017 und 2021 mit insgesamt 14.707 Teilen stammten, waren 30 Prozent aus Europa und davon wiederum acht Prozent aus Deutschland. Doch selbst Plastik aus Brasilien, China und den Vereinigten Staaten war an der Küste Spitzbergens angeschwemmt worden.