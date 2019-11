Entführungs-Alarmknopf : Pilot löst versehentlich Großalarm am Amsterdamer Flughafen aus

Vom Hochwasser mitgerissen : Niagarafälle-Wrack droht Absturz

An den Niagarafällen in Kanada tut sich derzeit Historisches: Das Wrack der sogenannten „Iron Scow" bewegt sich. Seit mehr als 100 Jahren – genauer seit August 1918 lag die Schute auf einem Felsen kurz vor den berühmten Wasserfällen. Wie stabil es in seiner neuen Position liegt, ist unklar. Experten beraten, was weiter geschehen soll.