Wegen Bombenalarms : Eiffelturm in Paris zeitweise geräumt

Experten für Bombenentschärfung der Polizei haben am Samstag die Umgebung des Turms abgesucht. Nach gut drei Stunden wurde der Alarm wieder aufgehoben.

Wegen eines Bombenalarms ist der Pariser Eiffelturm am Samstag für mehrere Stunden geräumt worden. Gegen Mittag mussten die Besucher aller drei Plattformen die beliebte Touristenattraktion in der französischen Hauptstadt verlassen, wie die Betreibergesellschaft Sete mitteilte. Auch der Platz unterhalb des Turms wurde geräumt und das Gelände wurde abgeriegelt.

Experten für Bombenentschärfung und die Polizei durchsuchten demnach die Umgebung sowie das Restaurant auf einer der Plattformen. Das sei das übliche Verfahren in einer solchen Situation, die „selten“ sei, erklärte eine Sprecherin. Nach gut drei Stunden wurde der Alarm aufgehoben und der Turm wieder für die Öffentlichkeit freigegeben, wie Betreibergesellschaft und Polizei mitteilten.

Zuletzt war der Eiffelturm im September 2020 nach einem anonymen Anruf bei der Polizei geräumt worden. Damals rief „ein Mann 'Allahu Akbar' und erklärte, er werde am Eiffelturm alles in die Luft jagen“, wie es 2020 in Polizeikreisen hieß.

Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 5,8 Millionen Menschen das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt. Der mehr als 300 Meter hohe Eiffelturm wurde für die Weltausstellung 1889 errichtet und zog seitdem Millionen von Besuchern an. Die Arbeiten an dem Stahlbau begannen im Januar 1887 und wurden am 31. März 1889 abgeschlossen.