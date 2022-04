Volle Straßen und Bahnen : „Wir haben ordentlich Reiseverkehr“

Die Menschen reisen wieder - und verlieren Zeit im Stau. Auch am Frankfurter Flughafen und an den Bahnhöfen gibt es großen Andrang. Voll wird es dann voraussichtlich wieder am Montag.

Etliche Menschen, die am Freitag in den Urlaub oder zu Verwandtenbesuchen aufgebrochen sind, sind auf den Straßen durch Staus zeitweise gebremst worden. „Wir haben ordentlich Reiseverkehr“, sagte eine Sprecherin des Automobilclubs ADAC am Freitag in München. Vor allem in Baden-Württemberg gebe es viele Staus auf den Autobahnen, im Norden sei vor allem die A1 betroffen. Viele Menschen seien vor allem Richtung Süden unterwegs, hieß es weiter. In den kommenden beiden Tagen, also am Samstag und Ostersonntag, dürfte es nach Einschätzung der ADAC auf den Autobahnen ruhiger zugehen. Erst am Montag, wenn für viele das lange Osterwochenende zu Ende geht, rechnen die Experten wieder mit dichterem Verkehr und mehr Staus.

Nach Einschätzung der Deutschen Bahn ist der Reiseverkehr zu den Feiertagen gut angelaufen. „Wie zu Ostern üblich sind mehr Reisende unterwegs. Der Zugverkehr läuft stabil“, sagte eine Bahnsprecherin am Karfreitag. Nach Einschätzung der Bahn könnte vor allem am Ostermontag nochmal viel los sein. Das Unternehmen hatte angekündigt, von Gründonnerstag bis zum 24. April 50 Sonderzüge auf stark nachgefragten Verbindungen einsetzen zu wollen, etwa zwischen Berlin und München oder zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Mehr als 155.000 Reisende am Frankfurter Flughafen

Der Reiseverkehr am Frankfurter Flughafen ist währenddessen trotz erhöhtem Andrang bis zum Nachmittag nach Angaben der Betreiber ohne größere Probleme geflossen. „Die Terminalhallen sind voll, die Passagierströme bewegen sich aber in normalem Tempo durch die verschiedenen Kontrollpunkte zum Gate“, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Nachmittag. Demnach waren an Karfreitag mehr als 155.000 Reisende an Deutschlands größtem Drehkreuz unterwegs.

Zu ungewöhnlich langen Warteschlangen vor den Schaltern sei es dadurch bis zum Nachmittag allerdings nicht gekommen. Für den Freitag waren nach Angaben des Sprechers 1200 Starts und Landungen geplant. Der Airport-Betreiber hatte Urlaubern empfohlen, spätestens zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. Soweit möglich sollten Reisende online einchecken und das Gepäck bereits am Vorabend aufgeben.

Unter schweren Wolken und von Schauern begleitet ist indes in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag in die Tourismus-Saison gestartet. Am Vormittag waren nur vereinzelte Besucher an den Stränden unterwegs, wie Webcams etwa in Boltenhagen, Warnemünde, Binz und Ahlbeck zeigten. Tourismusminister Reinhard Meyer (SPD) gab sich dennoch optimistisch. Die Osterfeiertage sorgten für den ersten größeren Urlauberansturm in Mecklenburg-Vorpommern, erklärte er. „Die Tourismusbranche fährt allmählich wieder hoch. Die Buchungszahlen sind gut. Unser Land ist touristisch zum Saisonauftakt auf Ostern vorbereitet.“ Die Branche rechne mit 300.000 Oster-Urlaubern. Sie hofft auch noch auf kurzentschlossene Reisende.

Am Gründonnerstag war die Testpflicht für Ungeimpfte in vielen Bereichen in Mecklenburg-Vorpommern gefallen. Zu den Ausnahmen gehört allerdings, dass Touristen, die nicht geimpft oder genesen sind, bei der Anreise im Hotel einen Negativtest vorlegen müssen. Im Nachbarland Schleswig-Holstein, mit dem der Nordosten im Tourismus konkurriert, wird darauf schon seit längerem verzichtet.

Die Pandemie sei noch nicht vorbei, betonte Meyer. Er appellierte an die Urlauber und Ausflügler, gegenseitig Rücksicht zu nehmen, wenn viele Menschen aufeinandertreffen. Auch eine Maske helfe weiterhin, sich vor einer Ansteckung zu schützen. In Mecklenburg-Vorpommern gilt weiterhin Maskenpflicht und Abstandsgebot in öffentlich zugänglichen Innenräumen.