Orkantief „Sabine“ : Digitale F.A.Z. kostenlos für alle

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schaltet die Zugänge zu den digitalen Ausgaben (E-Paper und multimediale Ausgabe) für Montag, 10. Februar 2020, für alle Interessenten kostenlos frei. Aufgrund des Orkantiefs Sabine kann es in einzelnen Gebieten zu Ausfällen bei der Zustellung der Printausgabe kommen. Damit die F.A.Z. dennoch allen Leserinnen und Lesern zur Verfügung steht, sind die digitalen Ausgaben im Web unter epaper.faz.net und zeitung.faz.net sowie in der App F.A.Z. Kiosk am Sonntag von 20 Uhr an zugänglich.

