Orkantief „Sabine“ : Die Bahn rät, Reisen zu verschieben

Die ersten Ausläufer von Orkantief „Sabine“ werden die Menschen an der Nordsee am Sonntagvormittag zu spüren bekommen. Im Laufe des Tages breitet sich der Sturm auf den gesamten Norden und die Mitte Deutschlands aus.

Das vom Atlantik kommende Orkantief „Sabine“ rückt näher. Erste Ausläufer werden die Menschen an der Nordsee nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich am Sonntagvormittag zu spüren bekommen. Im Laufe des Tages breitet sich „Sabine“ demnach mit schweren Sturmböen und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte Deutschlands aus, wie der DWD am Samstag mitteilte.

In der Mitte Deutschlands werde der Höhepunkt des Sturms in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am Montag in den frühen Morgenstunden, sagte Sebastian Altnau von der DWD-Vorhersagezentrale. „Dort trifft es den Berufsverkehr.“ Begleitet wird der Orkan vielerorts von heftigen Schauern und Gewitter.

Besonders heftig wird sich „Sabine“ an der Nordsee, im Bergland sowie in besonders exponierten Lagen austoben. Dort sind laut DWD generell Orkanböen zu erwarten. Ab einer Windstärke von 118 Stundenkilometern handelt es sich um einen Orkan. „Auf dem Brocken im Harz, dem Feldberg im Schwarzwald und auf den Alpengipfeln kann der Wind Geschwindigkeiten von mehr als 140 Stundenkilometern erreichen“, sagte Altnau.

„Montag wird ein stürmischer Tag“

Am Montag wird das Orkantief vor allem durch den Süden Deutschlands fegen, ansonsten lassen die Böen etwas nach. Allerdings bleibe es mit zahlreichen Regenfällen, im Bergland auch Schnee recht ungemütlich. „Montag wird generell ein stürmischer Tag“, sagte Altnau. Auch für Dienstag sind die Aussichten nicht viel besser: Ein neues, kleineres Tief zieht nach DWD-Angaben in der Nacht zum Dienstag heran. Es bleibe nasskalt und stürmisch. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 500 Meter.

Die Deutsche Bahn warnt vor Beeinträchtigungen im Bahnverkehr bereits ab Sonntagabend. Ein Sprecher empfahl, für den Zeitraum Sonntag bis Dienstag geplante Fahrten wenn möglich zu verschieben. Alle für diesen Zeitraum gebuchten Tickets für den Fernverkehr könnten bereits ab Samstag genutzt werden und seien bis einschließlich Dienstag gültig. Zudem könnten Tickets kostenfrei storniert werden.

Die frisch gekürte Europäische Kulturhauptstadt Galway in Irland hat ihre letzten Auftaktveranstaltungen wegen schlechten Wetters abgesagt. Man sei „extrem enttäuscht“, teilten die Veranstalter am Samstag mit. Der Grund: Sturm „Ciara“, der am Abend auf die irische Westküste treffen sollte. Der irische Wetterdienst sagte heftige Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde voraus.

Die Veranstaltung am Abend sollte den Abschluss einer ganzen Woche von kleineren Events bilden, mit denen die Stadt mit etwa 80.000 Einwohnern ihr Jahr als Kulturhauptstadt einläuten wollte. Neben Galway trägt auch die kroatische Adria-Stadt Rijeka in diesem Jahr den Titel Europäische Kulturhauptstadt.