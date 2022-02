Organspende : Sie hofft, dass sie durchhält

Zu Beginn war es ein kleiner Infekt, ein Reizhusten – dann bekam Franziska Bleis eine Herzmuskelentzündung. Im Krankenhaus wartet die Berlinerin auf ein Spenderherz. Das Transplantationsgesetz, das am 1. März in Kraft tritt, hält sie für unzureichend.

Dass die Beurteilung des eigenen Schicksals stark von der Perspektive abhängt, die man einnimmt, beweist Franziska Bleis. Die 39 Jahre alte Berlinerin braucht ein Spenderherz – dringend. Am 28. Dezember vergangenen Jahres kollabierte sie. Ihr Mann rettete ihr durch eine mehr als ­halbstündige Reanimation das Leben. Ein Hubschrauber brachte sie aus dem Wohnort der Eltern im brandenburgischen Land ins Deutsche Herzzentrum Berlin. Nach dem Auf­wachen zwei Tage später erfuhr sie: Auf ihr eigenes Herz ist kein Verlass mehr. Trotzdem sagt sie: „Mein Zustand ist zwar vergleichbar mit dem einer Krebs­patientin im Endstadium. Aber ich kann auf eine Organspende hoffen und habe damit eine große Chance auf Heilung. Dafür bin ich dankbar. Und damit geht’s mir mental gut.“

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Franziska Bleis weiß selbst nicht so genau, woher sie ihren Optimismus nimmt. „Ich habe mir früher nie erlaubt, stolz auf mich zu sein, aber jetzt gerade bin ich es“, sagt sie und bezieht sich auf ihre psychische Widerstandsfähigkeit, die sie bislang gut durch die schwierige Zeit der Ungewissheit bringt. Sie glaubt an die vorsichtige Prognose eines Oberarzts, der sagte, er sehe eine Chance, dass sie innerhalb von drei Monaten ein Organangebot bekommen könne. Bei einer HU-Listung (für high urgency, hohe Dringlichkeit) beträgt die Wartezeit durchschnittlich zwischen drei und sechs Monaten. Wer diese hohe Priorität nicht bekommt, gleichwohl aber eine Transplantation benötigt, wartet unter Umständen Jahre. Bei etwa 20 Prozent der Patienten auf der Warteliste kommt es nicht mehr zu einer Transplantation. Sie sterben, während sie warten. Dass es auch schiefgehen könnte, diesen Gedanken lässt Franziska Bleis nicht an sich heran. Sie setzt auf ihre „gute Ausgangssituation“.

Vor etwas mehr als zwei Jahren war alles noch in Ordnung

Vor etwas mehr als zwei Jahren führte Franziska Bleis das ganz normale Leben einer berufstätigen Mutter. Die biologisch-technische Assistentin war für das Personalwesen einer kardiologischen Praxis in Berlin zuständig, nachdem sie zuvor viele Jahre an der Charité im Bereich der kardiologischen Forschung gearbeitet hatte. „Kurios“ nennt sie es selbst, dass sie viel Wissen über die Myokarditis hat, auch Herzmuskelentzündung genannt, und ihr genau diese Erkrankung zum Verhängnis wurde. Im Dezember 2019 bekam sie nach einem ganz leichten Infekt Atembeschwerden, wunderte sich über den Reizhusten, sah aber noch keinen Anlass zur Sorge. Das änderte sich am dritten Advent, als sie plötzlich unter Luftnot litt. Ihr Mann brachte sie ins Krankenhaus; dort wurde eine schwere Myokarditis diagnostiziert. Innerhalb von Stunden verschlechterte sich Bleis’ Zustand weiter. Per Katheter wurde ihr eine Pumpe ins Herz geschoben. Das rettete ihr in diesem Moment das Leben.

Die bis dahin sportliche, kerngesunde Frau kam ins Deutsche Herzzentrum Berlin. Dort arbeiten Experten für besonders komplizierte Fälle. Sie wagten, in einer gemeinsamen Entscheidung mit der Patientin, einen ungewöhnlichen Schritt. Sie beließen die Pumpe, die als Notfall­system eigentlich nur für wenige Stunden zugelassen ist, zwei Monate lang in Bleis’ Körper. Sie entlastete das Herz und ermöglichte es ihm dadurch, sich zu regenerieren. Gleichzeitig nahm die Berlinerin Medikamente, die die Entzündung bekämpften. Zu Beginn wurde sie Tag und Nacht auf der Intensivstation überwacht, doch die Pumpe bewährte sich. Das Herz erholte sich in einem solchen Umfang, dass die Pumpe entfernt und sie nach Hause entlassen werden konnte. Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie sah es so aus, als sei die Mutter einer zehnjährigen Tochter um eine Transplantation oder die Implantation eines dauerhaften Herzunterstützungssystems noch einmal herumgekommen.