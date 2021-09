Erste Transfrauen im Bundestag : „Aus queerpolitischer Sicht hoffe ich, die Union in die Opposition zu schicken“

Frau Slawik, Sie sitzen im ICE nach Berlin, um dort für Ihren Wahlkreis Leverkusen in den Bundestag einzuziehen. Wie fühlen Sie sich?

Es ist krass! Langsam realisiere ich es. Und freue mich wahnsinnig über die neuen Aufgaben in Berlin. Ich hoffe, dass meine Wahl ein Türöffner sein wird, um die Rechte unserer Community zu stärken. Und all das, was an diskriminierenden Gesetzen in den letzten Jahren liegen geblieben ist – das Blutspendeverbot, das Abstammungsrecht, das Transsexuellengesetz –, endlich von Grund auf zu reformieren und damit eine wirkliche Gleichberechtigung für queere Menschen durchzusetzen.