Kantine im Landtag von NRW will abgelaufene Lebensmittel anbieten

Ab Januar 2024 sucht das Landesparlament in Düsseldorf einen neuen Kantinenbetreiber. Dieser soll künftig einen bestimmten Anteil an Lebensmitteln verwenden, die zu gut zum Wegwerfen sind.

In der Kantine des nordrhein-westfälischen Landtags soll es künftig auch krumme oder abgelaufene Lebensmittel zu essen geben. Dazu sucht das Parlament in Düsseldorf einen neuen Kantinenbetreiber, der auch Lebensmittel verwendet, „die ansonsten wegen ihres Aussehens oder wegen des Mindesthaltbarkeitsdatums entsorgt“ würden, teilte ein Landtagssprecher dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ laut Vorabmeldung vom Freitag mit. Auch auf regionale Produkte in Bioqualität solle vermehrt gesetzt werden.

Demnach muss sich der neue Betreiber ab 2024 dazu verpflichten, in dem 380 Sitzplätze umfassenden Speisesaal einen bestimmten Anteil von Lebensmitteln zu verwenden, die zu gut zum Wegwerfen sind.

Dabei geht es etwa um krumme Möhren oder Gurken, die nicht in handelsübliche Transportkisten passen oder von Verbrauchern im Handel verschmäht werden. Der aktuelle Kantinenvertrag mit dem bisherigen Cateringunternehmen läuft Ende 2023 nach fünf Jahren aus.