Wer glaubt, dass Nikolaus, Weihnachtsmann und Co. jedes Jahr elf Monate lang faulenzen, täuscht sich. Auch im Sommer schreiben Kinder ihnen. Dieses Jahr ist bereits eine vierstellige Anzahl an Briefen eingetrudelt.

Was macht eigentlich der Nikolaus gerade? Außerhalb der Weihnachtszeit hat der nette alte Mann mit dem weißen Bart doch sicher nicht viel zu tun und liegt mit einem Drink unter einer Palme am Strand – könnte man meinen. Doch es zeigt sich: Auch im Sommer gibt es etliche Kinder, die an ihn denken. Und ihm sogar aus dem Urlaub schreiben. Neben den normalen Briefen gehen so auch zahlreiche Postkarten beim Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus ein, wie die Leiterin der Kinderbriefaktion, Sabine Gerecke, der Deutschen Presse-Agentur sagte. „So Urlaubspostkarten mit Sonne, Strand und Meer sind schon toll!“ Es sei schon fast eine Tradition, dass der Nikolaus auch Urlaubspost bekomme.

Seit vergangenem Winter sind bereits rund 2000 Briefe beim Nikolauspostamt eingetrudelt. Dabei ist der überwiegende Teil aber keine Urlaubspost, sondern Schreiben, in denen Kinder Wünsche ankündigen oder Gedanken an den Nikolaus schicken würden, sagte Gerecke. So möchten manche „mal wieder was Süßes“ oder Spielzeug haben. Andere hätten schon mal frühzeitig angemahnt, dass der Nikolaus „auf keinen Fall vergessen soll, bei ihm vorbeizukommen“, sagte sie. „Oder einfach: „Ich wollte der Erste sein“.“

Antwort vom Nikolaus gibt es erst in der Weihnachtszeit

Auch Post aus dem Ausland treffe bereits ein. Darunter Briefe aus Thailand von Schülern, die Deutsch lernen würden. „Zudem erreichen uns Briefe, die den langen Weg zu uns mit dem Schiff genommen haben“, sagte der Vorsitzende vom Festausschuss St. Nikolaus, Peter Gerecke.

Alle Briefe, die einen Absender angeben, werden wie jedes Jahr beantwortet: Die Antworten würden die Kinder aber erst ab dem Nikolaustag erreichen. Unter den eingegangenen Briefen seien auch noch Nachzügler vom vergangenen Weihnachten.

Zu Weihnachten 2022 hatten die 44 ehrenamtlichen Mitarbeiter auf 31 636 Schreiben von Kindern aus insgesamt 52 Ländern geantwortet – so viele wie nie zuvor. Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder an den Nikolaus in dem kleinen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze. Die Partnerschaft zwischen dem Festausschuss und der Deutschen Post besteht seit 1967. Bundesweit gibt es sieben Weihnachtspostämter, an die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus schicken können.