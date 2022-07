Neusiedler See trocknet aus : Hier fahren nicht mal mehr Tretboote

Wo gibt es hier Wasser? Der Neusiedler See ist an vielen Stellen, wie hier bei Illmitz, schon ausgetrocknet. Bild: dpa

Für die Wiener gibt es im Sommer ein nahes und ein ganz nahes Meer. Das nahe ist die Adria, die Frage ist nur, ob man einander in Grado oder Jesolo wiedersieht. Das ganz nahe ist der Neusiedler See. Aber die reine Freude ist es hier wie dort nicht. Grado ist wegen der Waldbrände in Venetien in Rauchschwaden gehüllt. Und der Neusiedler See hat immer weniger Wasser. An den Strandbädern steht man knöcheltief im Schlick, Segler bleiben am Steg, selbst Tretboote drohen auf Grund zu laufen, wenn sie voll besetzt sind. Am Montag wurde der niedrigste Wasserstand seit Beginn regulärer Aufzeichnungen 1965 verzeichnet.

Vorerst war es nur ein Zentimeter, um den der Wasserspiegel unter dem bisherigen Minuspegel aus dem Jahr 2003 lag: 115,04 Meter „über Adria“, wie die in Österreich übliche Referenzgröße heißt. Allerdings wurden die 115,05 Meter vor 19 Jahren im September gemessen. Der Wasserstand des größten Sees Europas ohne Abfluss, ohnehin nur maximal zwei Meter tief, regelt sich im Wesentlichen über Niederschlag und Verdunstung, und bis September ist natürlich vor allem mit Letzterem zu rechnen. Dann dürfte das Wasser folglich noch weit niedriger stehen. Am Donnerstag war der Stand schon bei 115,03 Metern, wie Christian Sailer im Gespräch mit der F.A.Z. sagt, Chef der Wasserwirtschaft Burgenland; im Winter waren es noch 115,20. Zwar beginnen die Aufzeichnungen erst 1965, aber zweifellos war der Stand auch schon mal tiefer. Im 19. Jahrhundert war der See sogar für mehrere Jahre total ausgetrocknet.

Der nur wenige Kilometer neben dem Neusiedler See gelegene Zicksee ist praktisch schon so weit. Bei der derzeit herrschenden Hitze, jeden Tag über 30 Grad, geht das schnell, die Wassertiefe nimmt dann täglich um einen Zentimeter ab. Der Zicksee, eigentlich eine ebenfalls nur aus Niederschlägen gespeiste Lacke, wird seit Jahren mit Grundwasser aufgefüllt. Aber weil auch der Grundwasserpegel bedrohlich sinkt, musste das im Juni eingestellt werden. In einer spektakulären Rettungsaktion hat diese Woche der Bürgermeister von St. Andrä am Zicksee die örtlichen Sport­fischer aufgefordert, die im 20 Zentimeter flachen Wasser zappelnden Fische einzusammeln und in Baggerteiche in der Nähe auszusetzen. Rund 30 Tonnen Fische sollen es gewesen sein, vor allem Karpfen – die empfindlichen Hechte und Zander ­seien bereits verendet.

Es geht in der Region aber nicht nur um Strandbäder, Segler und Fischer. Der ganz im Osten Österreichs und mit einem kleineren Teil im Westen Ungarns liegende Neusiedler See (ungarisch: Fertö) und seine Umgebung werden einerseits landwirtschaftlich intensiv genutzt. Andererseits ist es mit seinem Schilfgürtel und der in Mitteleuropa einzigartigen Steppenlandschaft im sogenannten Seewinkel auch ein Lebensraum für besondere Flora und Fauna, ein Paradies für Vogelbeobachter. Das zwischen Österreich und Ungarn gelegene Südende ist als Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel geschützt.