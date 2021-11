Eurovision Song Contest 2022 : Neues Auswahlverfahren für den ESC-Vorentscheid

Aktualisiert am

Wie der NDR am Donnerstag mitteilte, könne sich ab sofort jeder für den ESC-Vorentscheid bewerben. Erstmals sind auch fünf Vertreter der ARD-Popwellen bei der Auswahl beteiligt.

Jendrik verliert mit dem Lied „I Don’t Feel Hate“ beim 65. jährlichen Eurovision Song Contest (ESC) in der Rotterdam. Bild: EPA

Nach dem vorletzten Platz des Sängers Jendrik beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Rotterdam, hat der NDR als zuständiger Sender das nationale Auswahlverfahren ein weiteres Mal geändert. Demnach wird der deutsche Teilnehmer im nächsten Jahr wieder durch einen Vorentscheid bestimmt und nicht nur durch eine Jury wie für die Wettbewerbe im Jahr 2020 und 2021.

Wie der Sender am Donnerstag mitteilte, kann sich von jetzt an jeder für den ESC-Vorentscheid im nächsten Frühjahr bewerben. Es sei egal, „ob Rock, Pop oder Rap; Band oder Singer/Songwriter; etablierter Künstler oder talentierter Newcomer: Mitmachen darf jeder mit einem eigenen Song, der noch nicht oder nicht vor dem 1. September 2021 veröffentlicht wurde“.

Das Bewerbungsverfahren endet am 30. November, danach werden die Beiträge für die finale Bewerbungsrunde bestimmt. Beteiligt sind erstmals auch die neun Popwellen der ARD, wie NDR 2, Bayern 3 und SWR 3. Die Einsendungen werden von Jurys bewertet, fünf Vertreter der ARD-Popwellen und die deutsche Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast suchen dann die Teilnehmer für den Vorentscheid aus.

Wann der sogenannte ARD ESC-Tag stattfinde, im Fernsehen, im Radio und im Internet, stehe noch nicht fest, teilte Wolfslast am Donnerstag mit. „Das Besondere und das wirklich Neue ist, dass hier alle ARD-Popwellen mit im Boot sind. Und damit bekommen auch unsere Acts den maximalen Support.“ Sie hoffe, „dass das auch ein Riesenanreiz für die Künstlerinnen und Künstler ist, sich zu bewerben“. Das Finale findet am 14. Mai 2022 in Turin statt.

Der ESC war aus deutscher Sicht zuletzt eine eher traurige Veranstaltung. Vor Jendrik und seinem Lied „I Don’t Feel Hate“ war das Duo S!sters mit „Sister“ ebenfalls nur auf den vorletzten Platz gekommen, genauso wie Sängerin Levina mit „Perfect Life“ im Jahr 2017. Seit Lenas Sieg 2010 („Satellite“) waren deutsche Künstler nur zweimal auf einem der vorderen Plätze gelandet: Roman Lob schaffte es 2012 mit „Standing Still“ auf Platz acht, Michael Schulte 2018 mit „You Let Me Walk Alone“ auf Platz vier.